Coronavirus - BILAN BELGE: 1049 nouveaux cas confirmés, 69 décès supplémentaires

Le coronavirus en Belgique a entraîné 69 décès supplémentaires et 1049 personnes ont été testées positives, révèle l'Institut de santé publique dans son rapport du vendredi 27 mars.

L’institut de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les indicateurs issus des différentes sources de données sont présentés dans ce rapport journalier mis en ligne sur le site de Sciensano. Suivre l’évolution d’une telle épidémie se fait sur base de tendances.

Les tests de coronavirus en Belgique ont donné 1049 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24h ; 772 (74%) en Flandre, 131 (12%) en Wallonie, et 137 (13%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l’étranger pour 9 cas (1%)

A ce jour, un total de 7 284 cas confirmés de coronavirus en Belgique ont été rapportés ; 4 652 cas (64%) en Flandre, 1 621 (22%) cas en Wallonie, et 846 (12%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n’étaient pas disponibles pour 165 cas (2%)

Au cours des dernières 24 heures, 490 patients avec COVID-19 ont été hospitalisés et 183 personnes ont quitté l’hôpital. Entre le 15 et le 26 mars, 3338 patients avec COVID-19 sont entrés à l’hôpital et 858 personnes ont quitté hôpital.

Le 26 mars, 3042 lits d’hôpital dont 690 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients confirmés COVID-19.

A la clôture de ce rapport, le coronavirus en Belgique avait fait un total de 289 décès (+69 dans les dernières 24 heures) ont été rapportés. Les notifications des décès peuvent avoir un délai de quelques jours.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: consultez les dernières infos

> CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir le Covid-19