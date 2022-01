Coronavirus: combien d'enfants dans nos hôpitaux et quels profils sont les plus à risque ?

Les premières convocations pour la vaccination des enfants sont arrivées ou arrivent dans les boites aux lettres, alors que le variant Omicron se propage dans notre pays. Quel est le réel impact Covid sur les enfants, sont-ils nombreux dans nos hôpitaux ?

La situation est relativement stable malgré quelques augmentations dans certains établissements:

145 enfants de 0 à 11 ans étaient hospitalisés pour Covid en Belgique entre le 13 et le 26 décembre. Pour les 12 à 17 ans, ils étaient 76. Une situation peu problématique selon Anne Tileman, pédiatre-infectiologue: "Pour la plupart des enfants qui sont en bonne santé, le Covid ne pose pas du tout de souci. Le nombre d'enfants hospitalisés varie en fonction de ce qu'on voit dans la population générale."

Les moins de 3 ans sont particulièrement représentés. "On va les hospitaliser d'office dès qu'ils ont un pic de fièvre et quelle que soit la raison de leur fièvre. Puisque le Covid circule dans la population, il peut donner de la fièvre. Dans cette tranche d'âge-là, on va en voir plus."

Quels sont les enfants les plus à risque ? Stéphane Moniotte, chef du département pédiatrique aux Cliniques universitaires Saint-Luc, répond: "Ce sont les enfants qui présentent d'autres facteurs de risque sur le plan médical qui ont des pathologies chroniques qui touchent soit le système cardio-pulmonaire, soit le système neurologique, soit le système immunitaire." En revanche, le gros de la vaccination des 5-11 ans n'a pas encore débuté. Les invitations viennent seulement d'être envoyées ; Les bénéfices ne sont pas encore perceptibles.