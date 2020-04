Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: la capacité de test dépasse les 10.000 par jour, des milliers de Belges rapatriés

Le coronavirus en Belgique a contraint les autorités à prendre des mesures sans précédent afin de sortir de cette crise sanitaire. Face à cela c'est tout notre mode de vie qui se voit chambouler. Vous retrouverez dans cet article toutes les informations liées à la propagation de l'épidémie sur le territoire belge.

Voici le fil des informations

CORONAVIRUS DIRECT

Les soins intensifs des hôpitaux limbourgeois approchent de leur capacité maximum

Les deux plus grands hôpitaux limbourgeois ne sont pas loin d'atteindre leur capacité maximum en soins intensifs. A l'hôpital Jessa de Hasselt, les soins intensifs comptaient samedi 40 malades du coronavirus, alors que 41 lits sont disponibles. A la clinique Oost-Limburg, 36 des 41 lits en soins intensifs sont occupés. A l'hôpital de Genk, on passe par contre de 130 à 126 patients corona en soins intensifs.



Ces derniers jours, 20 malades corona ont été transférés vers des hôpitaux d'une autre province, en Brabant flamand, province d'Anvers ou de Flandre orientale.

CORONAVIRUS - BILAN BELGE: 140 nouveaux décès, 503 nouvelles hospitalisations

Colruyt ferme Collishop, sa boutique en ligne

Colruyt va fermer pour quelques jours sa boutique en ligne, Collishop. L'affluence y est devenue trop forte et le personnel va donner la priorité aux commandes en suspens. "Nous avons réceptionné en deux semaines l'équivalent en quantité de commandes de ce que nous recevons à la Saint Nicolas quand cette période est particulièrement intense", indique la porte-parole Hanne Poppe.

La capacité de test dépasse les 10.000 par jour en Belgique

"En ce moment, la capacité de tests dépasse les 10.000 tests par jour en Belgique", annonce samedi le cabinet du ministre Philippe De Backer. La semaine passée, la moyenne variait entre 3.500 et 4.000 tests effectués par jour, rappelle-t-il.

Le stock du matériel d'échantillonnage permet d'augmenter le nombre de tests par jour à 10.000, insiste le communiqué. Les hôpitaux sont donc en mesure d'augmenter le nombre de tests à effectuer par jour. En concertation avec le Risk Management Group du SPF Santé publique (RMG), les critères de test seront revus en fonction de la capacité supplémentaire disponible.

Plus de 5.000 Belges rapatriés par les vols organisés par le gouvernement

Les Affaires étrangères ont contribué au rapatriement de quelque 5.000 ressortissants belges qui se trouvaient à l'étranger et souhaitaient rentrer au pays en raison de la pandémie de coronavirus alors que deux vols sont encore attendus dimanche, a indiqué samedi le chef de la diplomatie belge, Philippe Goffin.



"Environ 5.000" Belges ont déjà été rapatriés, a-t-il déclaré dans une interview publiée par les journaux du groupe L'Avenir. Ces rapatriements se sont déroulés au moyen de deux mécanismes complémentaires, en fonction des circonstances, a expliqué M. Goffin (MR).

L'ULiège annonce la mise au point d'un test automatisé

L'Université de Liège (ULiège) annonce samedi avoir développé un test automatisé de détection du SARS-CoV-2, virus responsable du Covid-19. La technique mise au point permet d'augmenter de 2.000 tests la capacité quotidienne de détection du coronavirus à Liège. L'ULiège annonce par ailleurs devenir ainsi l'un des 5 centres de référence pour le dépistage du SARS-CoV-2 (outre (GSK, UCB, Janssen Pharmaceutica et KULeuven). (en savoir plus)

Peu d'infractions constatées sur la E40 à Jabbeke

Quelque 225 véhicules ont été contrôlés depuis 9h00 samedi matin sur l'aire de repos de Jabbeke, en direction du littoral, sur la E40. La police n'a constaté que relativement peu d'infractions aux mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire.



L'assurance-maladie va aussi rembourser les tests sérologiques

L'assurance-maladie va non seulement rembourser les tests qui peuvent confirmer une contamination au coronavirus mais également ceux qui démontrent une immunité contre la maladie, a confirmé samedi son administrateur général Jo De Cock. Les modalités ne sont toutefois pas encore fixées.



L'INAMI a tenu à préciser les modalités de remboursements relatifs aux différents tests qui sont actuellement utilisés dans la détection du coronavirus. Toute personne qui a dû subir un test selon les lignes directrices du gouvernement peut compter sur l'intervention de l'assurance maladie. Jusqu'à présent, les factures avaient été gelées à la demande de l'INAMI.

Cinq magasins Aveve fermés ce samedi

Plusieurs magasins de la chaîne Aveve, ont été contraints de fermer leurs portes ce samedi matin, indiquait la responsable de la communication d'Arvesta, le groupe qui comprend les magasins Aveve, Stéphanie Deleul. Les commerces concernés, sont ceux de Wavre, Jodoigne, Baulers, Perwez et Hannut.



Les soins à domicile veulent être reconnus comme un secteur pénible

Les infirmières à domicile saluent l'octroi possible d'une prime de 1.450 euros au personnel soignant des hôpitaux par le gouvernement fédéral et qui pourrait être discuté ce samedi lors d'un Conseil des ministres restreint. Elles rappellent toutefois qu'elles aussi sont en première ligne auprès des patients confinés. Outre un soutien financier, elles espèrent surtout la reconnaissance de la pénibilité de leur métier

Les autorités fédérales ont commandé près de 35 millions de masques

Plus de 25 millions de masques chirurgicaux et plus de 10 millions de masques FFP2/FFP3 ont été commandés, a indiqué vendredi soir le cabinet du ministre Philippe De Backer en charge de gérer l'approvisionnement en matériel pour la protection personnelle.

D'anciens masques de pompiers transformés pour le personnel soignant à Bruxelles

Les pompiers de Bruxelles, le CHU Saint-Pierre de Bruxelles et le FabLab de l'Université Libre de Bruxelles (ULB) ont reconditionné d'anciens masques de protection des pompiers à destination du personnel soignant qui est première ligne contre l'épidémie de coronavirus. Plus de précisions ici.

Seules 15 personnes autorisées aux obsèques

Un maximum de 15 personnes peuvent désormais se rendre à des funérailles, ressort-il d'un arrêté ministériel publié au Moniteur belge vendredi. Ces cérémonies doivent tenir compte d'une distance de 1,5 mètre entre les personnes et sans exposition du corps du défunt. Ces mesures ont été prises en raison de la pandémie de coronavirus et des règles de confinement destinées à limiter la propagation du virus.

"A 40 à 50.000 tests par jour, nous pourrons penser à un déconfinement progressif" déclare David Clarinval

Les tests de dépistage au Covid-19 vont augmenter "de manière considérable" et en peu de temps, "avec 40 à 50.000 personnes testées en 24 heures, pour orienter dès lors le déconfinement de manière ciblée et progressive", déclare samedi au Soir David Clarinval, ministre du Budget.

Le CHU de Liège et la Clinique Saint-Jean sollicitent la générosité de la population

Plusieurs hôpitaux passent des appels aux dons pour pouvoir relever les défis que leur posent la pandémie de coronavirus. Le CHU de Liège recherche activement des couturiers et couturières pour assembler des blouses de protection, tandis que la Clinique Saint-Jean à Bruxelles est en manque de ressources financières.

Une vidéo de militaires applaudissant les personnes qui aident durant cette crise

Le ministère de la Défense a mis vendredi en ligne une courte vidéo - moins d'une minute - dans laquelle on voit des militaires, parfois dans des positions cocasses, comme un plongeur sous l'eau, applaudir "tous ceux qui aident à défaire" le nouveau coronavirus.

Les joueurs du Cercle de Bruges mis au chômage technique

Le Cercle de Bruges a décidé de placer ses joueurs en chômage technique, a annoncé le club brugeois vendredi. C'est le deuxième club de la Jupiler Pro League à prendre cette mesure.

Vingt patients du Limbourg ont été transférés vers d'autres provinces

Vingt patients du Limbourg atteints par le nouveau coronavirus ont été transférés vers des hôpitaux d'autres provinces au cours des quatre derniers jours, a indiqué vendredi soir le SPF Santé publique.

La Croix-Rouge a reçu plus de 650 appels pour un soutien psycho-social en deux semaines

Les équipes psychosociales de la Croix-Rouge de Belgique ont traité, via le centre d'appel fédéral, 654 appels téléphoniques de citoyens angoissés par la crise du coronavirus en deux semaines, a indiqué l'organisme vendredi. Depuis le 21 mars, elles ont ainsi reçu une cinquantaine d'appels par jour.

Dexter et sa fille partagent un adorable moment en chantant "Don't Worry Be Happy"

Dexter nous a envoyé cette adorable vidéo via le bouton orange Alertez-nous. "Petite vidéo musicale avec ma fille pendant le confinement", nous écrit-il.

Pas de réouverture des parcs à conteneurs en Wallonie

Les parcs à conteneurs de Wallonie ne rouvriront pas leurs portes au grand public la semaine prochaine, a fait savoir une porte-parole de la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier. Le sujet était évoqué vendredi après-midi devant le gouvernement wallon. La ministre a notamment relayé les craintes du personnel des recyparcs, opposé à une réouverture même partielle. Le gouvernement régional a invité la ministre Tellier à poursuivre les discussions avec les syndicats en vue d'une réouverture progressive des recyparcs.

Les dentistes en grande difficulté financière

Les dentistes du pays, dont une grande partie a suspendu son activité en raison de la pandémie de coronavirus, font face à des difficultés financières. Ils ne comprennent pas que les autorités ne leur viennent pas davantage en aide