Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: 230 nouveaux décès, désormais moins de 1.000 personnes en soins intensifs

Le coronavirus en Belgique continue d'impacter, chaque jour un peu plus, la vie des Belges. Les autorités ont dénombré plus de 6.000 décès sur le territoire belge depuis le début de l'épidémie. Vous retrouverez dans cet article toutes les informations liées à la pandémie et ses répercussions sur le territoire.

CORONAVIRUS – LE BILAN BELGE

> Cas confirmés

908 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24h. A ce jour, un total de 42.797 cas confirmés ont été rapportés.

> Décès

On déplore 230 nouveaux décès durant ces 24 dernières heures. Au total, 6.490 personnes sont décédées en Belgique depuis le début de l'épidémie.

> Hospitalisations

211 nouveaux patients ont été hospitalisés ce mardi 21 avril. Au total, 4.527 patients sont actuellement hospitalisés en Belgique dans le cadre d'une infection liée au Covid-19. Le nombre de patients en soins intensifs passe sous la barre symbolique des 1.000, pour atteindre 993, ont annoncé le SPF Santé publique et le Centre de crise jeudi.

CORONAVIRUS - LE DIRECT

Voici le fil des informations

Les crèches craignent pour leur survie et demandent un soutien financier



Alors qu'un déconfinement se profile à l'horizon, les crèches craignent pour leur survie, leurs revenus ayant baissé en raison de la chute de fréquentation, s'alarme jeudi la Fédération de l'accueil Unessa. Or, les crèches tiennent un rôle indispensable en cette crise sanitaire du coronavirus, elles accueillent les enfants des parents dont la présence est requise sur le lieu de travail.

Près de 20% des esthéticiennes risquent la faillite ou la fermeture après le 3 mai



Près de 20% des instituts de beauté/esthéticiennes risquent la faillite (11,3%) ou la fermeture (7,3%) si le confinement était prolongé au-delà du 3 mai, indique jeudi l'Uneb, l'union nationale des esthéticien(ne)s de Belgique.

Les collectes de déchets reprennent du côté de Mons et du Centre: des tournées de rattrapage sont prévues

Suspendues mercredi, après une réunion entre la direction et travailleurs de l'intercommunale Hygea, les collectes de déchets en porte-à-porte reprennent jeudi, a indiqué l'Hygea.

Elio Di Rupo réagit au nouveau raté dans la distribution de masques: "N'accusons personne"

Elio Di Rupo, le ministre-président du gouvernement wallon, était l'invité de la Matinale de Bel RTL, ce jeudi à 7h50. Avec Fabrice Grosfilley, il a évoqué ce nouveau rebondissement dans la saga des masques de protection.

Voici à quoi devrait ressembler le retour à l'école pour les élèves

Étienne Michel, le directeur général du SEGEC, le Secrétariat général de l’enseignement catholique, était l'invité de la Matinale Bel RTL à 7h15 ce jeudi. Il a notamment expliqué quelles étaient les conditions nécessaires pour organiser un retour des élèves en classe.

Les refuges et pensions pour animaux peuvent à nouveau ouvrir



Les refuges pour animaux peuvent à nouveau ouvrir leurs portes, selon une mise à jour mercredi de la partie FAQ (foire aux questions) du site internet www.info-coronavirus.be du Centre de Crise, qui dépend du SPF Intérieur. Ils sont toutefois invités à n'accueillir que sur rendez-vous les personnes désirant adopter ou abandonner leur animal. Les règles de distanciation sociale doivent évidemment être respectées au maximum. Les volontaires sont également autorisés à y apporter leur contribution.

Les ostéopathes invitent les patients à ne pas reporter leurs soins



L'Union professionnelle des ostéopathes de Belgique (UPOB) appelle mercredi les patients à ne pas reporter les soins urgents sous peine de voir leur état s'empirer. Les ostéopathes, qui ont pu s'équiper du matériel de protection nécessaire à l'exercice de leurs activités par leurs propres moyens, constatent par ailleurs une augmentation des demandes de rendez-vous de la part du personnel hospitalier.

Hausse du trafic par rapport au début du confinement

A la lumière des données de Coyote Systems, société spécialisée dans les avertisseurs de radars et zones de dangers, le nombre d'automobilistes présents sur les routes a crû par rapport aux dernières semaines, en dépit des mesures de confinement qui demeurent en vigueur, informe La Dernière Heure jeudi.

Un nouveau lot de masques commandés par le Fédéral non-conformes

Dans la saga des masques, rien ne nous sera épargné. Ce mercredi, l'Aviq, l'agence wallonne pour une vie de qualité, a été informée par le SPF Economie que des tests avaient été effectués, le 10 avril dernier, sur un des lots de masques KN 95 reçus dans le cadre de commandes du gouvernement fédéral à un fournisseur chinois, après des remontées négatives du terrain. Ces tests ont conclu à leur non-conformité, a appris mercredi soir l'agence Belga.

L'établissement de Lantin sera la prison Covid-19 de référence en Wallonie

L'établissement pénitentiaire de Lantin deviendra la prison Covid-19 de référence pour la Wallonie. En cas de besoin, la prison liégeoise aménagera une unité spécialisée et entièrement dédiée à l'accueil des détenus issus des autres prisons wallonnes, rapportent les titres Sudpresse jeudi.

Infrabel a dû annuler un tiers de ses chantiers

Infrabel a dû annuler, ces trois dernières semaines, environ 35% des chantiers planifiés nécessitant une mise hors service des voies, soit une interruption du trafic des trains, rapporte La Libre Belgique jeudi.

"Aller au-delà des 3 jours de télétravail par semaine dans la fonction publique"

David Clarinval (MR), vice-Premier ministre wallon en charge de la Fonction publique, estime qu'il y a "des enseignements très positifs à tirer" du télétravail qui s'est généralisé dans la fonction publique durant le confinement. "Cette expérience démontre qu'on peut aller au-delà des trois jours par semaine sans problème", annonce-t-il dans La Libre Belgique et La Dernière Heure jeudi.

Un hôpital d'Hasselt va mener une étude pilote sur les anticorps

L'hôpital Jessa à Hasselt (Limbourg) va commencer en mai, sous réserve de l'approbation de la commission d'éthique, une étude pilote visant à déterminer dans quelle mesure les anticorps dans le sang peuvent protéger d'une nouvelle infection au Covid-19.