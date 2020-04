Les collectes de déchets reprennent du côté de Mons et du Centre: des tournées de rattrapage sont prévues

Suspendues mercredi, après une réunion entre la direction et travailleurs de l'intercommunale Hygea, les collectes de déchets en porte-à-porte reprennent jeudi, a indiqué l'Hygea.

> CORONAVIRUS: les dernières infos



La direction de l'intercommunale Hygea et les organisations syndicales se sont réunies après la suspension des collectes mercredi et ont "rétabli la situation", selon l'Hygea. La direction de l'intercommunale avait indiqué mercredi "qu'il n'était plus possible de maintenir une relation de travail saine et basée sur la confiance au sein du département collecte en porte-à-porte."

Des tournées de rattrapage

La direction n'avait pas tenu à donner davantage de détails sur la situation ayant conduit à la suspension des collectes. De nombreux bourgmestres de la zone Hygea avaient marqué leur mécontentement quant à l'arrêt soudain des collectes.

Le travail a repris jeudi avec des tournées de rattrapage pour les collectes qui étaient prévues mercredi 22 avril, notamment à Estinnes, Le Roeulx, La Louvière, Mons, Morlanwelz et Quaregnon. Les collectes prévues jeudi n'auront pas lieu mais des rattrapages sont programmés auront lieu le vendredi.