Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: 36.000 procès verbaux pour non-respect du confinement ont été dressés en un mois

Le coronavirus en Belgique et le confinement décrété par les autorités continuent d'impacter la vie de 11 millions de Belges. Vous retrouverez dans cet article toutes les informations liées à la pandémie et ses répercussions sur le territoire.

CORONAVIRUS - LE BILAN BELGE

230 personnes sont décédées des suites du coronavirus samedi, portant le nombre total de décès à 5.683 personnes, selon le dernier bilan du Centre de crise dimanche. L'institut de santé publique belge (Sciensano) a communiqué ce dimanche 19 avril le bilan sanitaire du coronavirus en Belgique pour les dernières 24 heures.

Hospitalisations

Entrées: +265 (TOTAL: 13.130) - Sorties: 409 (TOTAL: 8.757)

Cas confirmés

Nouveaux cas confirmés: 1.313 - Total: 38.496

Décès

Nouveaux: 230 morts ont été rapportés au cours des dernières 24h - Total: 5.683 décès ont été rapportés

CORONAVIRUS - LE DIRECT

La police fédérale a dressé plus de 36.000 pv en un mois



La police fédérale a dressé 36.114 procès-verbaux en un mois pour non-respect des mesures de confinement, a-t-elle annoncé dimanche. Près de la moitié des contrevenants avaient entre 18 et 29 ans. Depuis le 18 mars, les Belges sont priés de rester chez eux afin de faire face à l'épidémie de coronavirus. En un mois, la police, qui veille au respect de cette mesure, a dressé 36.114 pv, auxquelles s'ajoutent les sanctions administratives communales (SAC).

Une commande de plusieurs millions de masques pour les entreprises wallonnes

L'Union wallonne des entreprises (UWE) passe une commande de plusieurs millions de masques chirurgicaux à destination des entreprises du sud du pays. D'autres commandes suivront, indique son directeur général Olivier de Wasseige dans 7 Dimanche.



Pour aider les plus petites entreprises à se fournir des masques, l'UWE a lancé un appel à ses membres pour faire une commande groupée. La première commande concerne plusieurs millions de masques, et d'autres suivront, assure Olivier de Wasseige. La possibilité de participer à l'action commune sera élargie aux entreprises wallonnes même non-membres de l'UWE. En passant commande ensemble, elles pourront bénéficier d'un meilleur prix. Le directeur général affirme que le prix à l'unité sera plus bas que le prix actuel (entre 0,70 et 1 euro). Equiper son personnel aura un coût.

Les bourgmestres de Huy-Waremme refusent d'affecter des policiers dans les recyparcs

Les bourgmestres de Huy-Waremme, en province de Liège, refusent d'affecter des policiers dans les recyparcs, a annoncé dimanche la Conférence des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye, la structure supracommunale qui fédère les 31 communes de ce territoire. La société gestionnaire des déchets avait annoncé la réouverture prochaine des parcs, moyennant une présence policière.

Les organisateurs de mariages demandent de la clarté

Les organisateurs de mariages demandent de la clarté aux autorités. "Les fêtes de mariage pourront-elles avoir lieu cet été? Seront-elles limitées? Le secteur a vu disparaître ses recettes des mois de mars, avril et mai. Aujourd'hui, 89% des professionnels du secteur disent que leurs missions de juin, juillet et août sont également annulées ou reportées", a souligné Cynthia De Clercq de HL Belgique, l'organisation des prestataires de mariages en Belgique.

A Bruxelles, les tests vont commencer dans les institutions pour personnes handicapées

A Bruxelles, les tests de dépistage du covid-19 commenceront dans le courant de la semaine du 20 avril dans 6 centres d'hébergement pour personnes en situation de handicap. L'entièreté du personnel de même que les résidents de ces centres seront testés. Les 27 autres centres bruxellois suivront, en fonction du degré de priorité, indique samedi le gouvernement bruxellois.

Des universitaires demandent un débat public urgent sur une éventuelle application corona

Dans une lettre ouverte envoyée au gouvernement, une centaine d'universitaires belges demandent la tenue urgente d'un débat public sur une éventuelle application corona. Dans des pays comme la Chine, Israël, la Corée du Sud ou Singapour, de telles applications sont utilisées pour combattre le virus.

Les Belges ne s'isolent pas assez rapidement aux premiers symptômes



Seuls 20% des Belges présentant des symptômes du coronavirus prennent contact avec leur médecin en étant déjà en situation d'isolement, selon l'enquête réalisée par l'institut de santé publique Sciensano. Les experts soulignent que 80% des personnes attendent un contact avec un médecin avant de s'isoler des autres, or les personnes infectées sont les plus contagieuses aux premiers jours de la contamination.

Il n'y a pas de souche dominante de coronavirus en Belgique



Les laboratoires de référence ont analysé en détail 500 souches de virus différentes en Belgique. Celles-ci ont été introduites sur le territoire à plusieurs endroits, a expliqué samedi Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral Covid-19 lors du point presse quotidien du Centre de crise et du SPF Santé publique. L'application rapide des mesures de confinement a réussi à empêcher ces souches de se propager de façon plus importante et faire tache d'huile. Il n'y a donc pas une souche dominante en Belgique, mais des "épidémies locales de certaines souches". (En savoir plus..)