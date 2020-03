Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: Les promotions dans les magasins interdites, le personnel soignant prioritaire

---

Le personnel des hôpitaux se prépare au pic de l'épidémie

En Belgique, le coronavirus a fait 1.486 personnes contaminées et 14 morts. 496 personnes sont désormais hospitalisées. Parmi elles, 100 sont en soins intensifs.

Jonathan Lefèvre, brancardier au CHU de Liège, nous décrit une ambiance très compliquée. "A la base, on l'a tous pris comme une grippe, moi le premier. Puis on s'est rendu compte que ça faisait plus de dégâts. Aujourd'hui, on doit se préparer à ça. On se dit tous que c'est le calme avant la tempête. On sent que les cas deviennent de plus en plus nombreux donc ça créé une tension (...) Sera-t-on assez nombreux? On ne sait pas quand ça va arriver mais on le sent", indique-t-il.

---

Bpost suspend l'envoi de lettres et colis hors Europe

"Tout aussi impactée par ces annulations, bpost se voit contrainte de suspendre, à partir de ce jeudi 19 mars, l'envoi de lettres et paquets vers des destinations en-dehors de l'Europe. Les flux intra-européens pourraient aussi être impactés et connaître des retards", souligne l'entreprise postale. Les citoyens et clients professionnels sont dès lors invités à ne plus déposer leur courrier et colis à destination de pays en dehors l'Europe.

Selon bpost, le Danemark, la Roumanie, l'Espagne, la Slovénie, la Norvège et la Suède ont également annoncé la suspension ou des retards dans l'envoi et la distribution de lettres et colis vers des pays non-européens.

---

Les clients appelés à payer leur bière à l'avance par solidarité pour les cafés Alken-Maes

Alken-Maes appelle jeudi les clients de cafés à participer à sa campagne de solidarité en payant à l'avance la(les) bière(s) qu'ils boiront lorsque les mesures de confinement prendront fin.

Entre autres mesures exceptionnelles prises pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus, le Conseil national de sécurité a en effet annoncé la fermeture des bars et restaurants jusqu'au 5 avril au moins. La campagne Café Solidarité, initiée pour soutenir l'horeca, a pour ambition d'aider les exploitants de cafés "à faire face à la période de fermeture". Sur le site web www.cafesolidarite.be, les consommateurs peuvent choisir leur café, brasserie ou cantine habituel et ensuite sélectionner le nombre de bières qu'ils souhaitent payer à l'avance.

---