Coronavirus en Belgique - Le confinement prolongé jusqu'au 19 avril, est-ce suffisant? La réponse d'un spécialiste

Le coronavirus en Belgique a poussé les autorités à prolonger jusqu'au 19 avril le confinement instauré dans le pays. Mais est-ce suffisant? A quoi s'attendre ensuite? Nous avons posé ces questions à un spécialiste.

C'est officiel, les mesures de confinement en Belgique sont prolongées jusqu'au 19 avril. Un épidémiologiste est intervenu en direct dans notre Edition spéciale sur RTL-TVI. Cette prolongation du confinement jusqu'au 19 avril, est-ce que c'est suffisant ou pas? Ou est-ce qu'il faudra prolonger ce confinement? "Je pense que c'est très probable oui. Il y a sûrement un timing politique ou une stratégie de communication par rapport à ça et c'est tout à fait normal. Mais oui, ça me paraît assez probable qu'on va devoir prolonger. Est-ce que ça sera exactement dans le même régime de mesures, ça il faudra le déterminer à ce moment-là. Mais ça me paraît clair que ce n'est pas dans 3 semaines qu'on pourra lever les mesures de confinement et reprendre une vie normale", a confié Simon Delicourt.

Et dans les écoles? La vie pourra-t-elle reprendre son cours après les vacances de Pâques? "Je pense que c'est peu probable. Je ne dis pas que c'est impossible. Il pourrait y avoir une stratégie où on décide de rouvrir les écoles en misant sur le fait que les enfants sont une population moins impactée par le virus, et qu'on pourrait alimenter encore plus l'immunité de groupe avec les enfants. Mais ce serait une stratégie risquée, parce que ça veut dire que c'est aussi une population qui peut jouer le rôle de vecteur du virus", a répondu l'expert.

