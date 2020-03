Coronavirus en Belgique: Les employés des supermarchés en première ligne, face à des clients pas toujours corrects

Dans les supermarchés, la situation qui était exceptionnelle la semaine passée, devient habituelle. Les fils à l' entrée, les rayons pas toujours remplis, et du personnel qui prend ses précautions, des scènes auxquelles il faut s'habituer.

Une semaine désormais que des Plexiglas ont été installés aux caisses pour protéger les employés. Du désinfectant, des gants mis à leur disposition mais sans obligation. Du personnel contraint de continuer le travail. Tous les jours dans cette enseigne, l'espace de quelques secondes, ils ont leur petit boost.

"Nous saluons le dévouement et le professionnalisme de tous les collaborateurs Carrefour qui sont là prêts, tous les jours, à aider les clients. Et pour les remercier, tous les jours à dix heures, on organise un applaudissement avec tous les clients et tous les collaborateurs", raconte Aurélie Gerth, directrice de la communication.



Difficile pour nous d'interroger le personnel des grandes surfaces. Par mesure de sécurité, notamment, les employés se tiennent à l'écart de notre micro, ne s'expriment pas. Et pourtant, certains en ont des choses à dire. Par l'intermédiaire de son époux, cette gérante de grandes surfaces nous expliquent les difficultés que certains employés rencontrent ces derniers jours au contact des clients.



"Ça va jusqu'à recevoir des sacs de course à la figure parce que ce qui a été commandé sur Internet n'est pas disponible dans le magasin, il a été remplacé par un produit de substitution. Ça va jusque contourner les plexiglas qui protègent les caissières des clients pour les insulter en leur disant que c'est inadmissible le temps d'attente", rapporte François, époux d'une gérante de grande surface.

Dans cette grande surface, si le personnel respecte aussi les consignes de sécurité à la lettre, ce n'est pas toujours le cas des clients qui patientent à l'extérieur.

"On a certains qui ne respectent pas tout ça, qui vont pas du tout respecter les distances entre le personnel et eux. On a peur que les gens viennent trop près. Ça c'est peut-être le plus difficile à gérer pour les collaborateurs", raconte Audrey Renson, responsable adjointe d'une grande surface.

Par ailleurs, la clientèle des grandes surfaces assimilerait de plus en plus le confinement, laissant le personnel des grandes surfaces respirer après le rush d'il y a quelques jours.