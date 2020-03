Coronavirus en Belgique: les enseignants bientôt en renfort dans les hôpitaux?

Dans le contexte d'épidémie de Covid-19, la fédération Wallonie-Bruxelles pourrait faire appel aux enseignants, pour aller dans les hôpitaux. Ceux qui veulent et qui ont des compétences médicales pourraient prêter main forte aux médecins et aides-soignants.

Les syndicats ne sont pas contre, mais pas à n'importe quel prix. "Il faut reconnaître que dans cette période trouble, il faut de la solidarité entre les individus, estime Roland Lahaye, secrétaire général de la CSC Enseignement. Je ne suis pas opposé à ce que du personnel, doté d'un titre évidemment, puisse collaborer avec les hôpitaux à conditions que ce soit sur base volontaire et que toutes les conditions de sécurité soient réunies avec tous les équipements de protections, c'est indispensable".

Une réserve de professionnels

Une plate-forme de solidarité bruxelloise a aussi été lancée jeudi pour former une réserve de professionnels des soins de santé et de personnes qui disposent d'expérience dans le secteur afin d'offrir un soutien sanitaire dans les établissements médicaux de la Région de Bruxelles, a indiqué jeudi Sven Heyndrickx, porte-parole du réseau Iriscare, l'administration bruxelloise pour la santé.

Avec la fermeture de certaines institutions de soin, du personnel formé lié au secteur médical peut notamment être disponible. "Cet appel concerne les personnes qui ont un background médical: des étudiants, des anciens médecins ou infirmiers...", explique Sven Heyndrickx. "En cas de besoin, s'il y a par exemple trop de malades parmi les soignants, ils pourraient être sollicités pour venir renforcer les équipes des institutions de soin du réseau Iris à Bruxelles. On voit qu'il y a plein d'initiatives citoyennes, de gens qui veulent aider, et on essaie de coordonner un peu ces bonnes volontés."

Les volontaires peuvent s'inscrire en donnant leurs coordonnées via un formulaire accessible sur le site d'Iriscare. Les institutions agréées et subventionnées par la Cocom (Commission communautaire commune) et la Cocof (Commission communautaire française) qui ont besoin de renforts pourront directement contacter les personnes inscrites. En raison de la confidentialité des données, la liste des volontaires est sur une page protégée. Sa consultation nécessite une inscription préalable et la possession d'un compte Microsoft 365.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: découvrez les dernières infos sur le coronavirus en Belgique