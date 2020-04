Coronavirus en Belgique: plus de femmes contaminées, mais plus de décès chez les hommes, comment l'expliquer?

En Belgique, plus de femmes que d'hommes sont contaminées par le coronavirus. Pourtant, les chiffres le montrent: l'épidémie tue davantage les hommes que les femmes. Comment l'expliquer? Lors de leur point presse quotidien, le SPF Santé publique et le Centre de crise ont donné une explication à ce phénomène.

"Le sexe est une variable significative dans la plupart des maladies infectieuses. On sait de longue date que pour la plupart d'entre elles, l'homme a plus de séquelles, d'évolutions difficiles et de mortalité que la femme. On attribue cela à un élément hormonal et également génétique", débute l'infectiologue Yves Van Laethem.

Avant d'ajouter: "Nous avons en tant qu'homme, un chromosome Y là où la femme a un chromosome X. Cette délétion d'une partie du patrimoine génétique permet à l'homme de moins bien résister aux maladies infectieuses. La femme est génétiquement mieux armée pour résister à la plupart des maladies infectieuses. Ce qui explique que même si le nombre de gens contaminés dans la gent féminine, la morbidité, le séjour à l'hôpital ou la mortalité est plus significative chez l'homme".

Yves Van Laethem a été choisi pour remplacer Emmanuel André, qui avait annoncé vendredi dernier son retrait de cette fonction.