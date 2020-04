Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: la commune d'Ittre se lance dans la distribution de masques à ses 7.000 habitants

Le coronavirus en Belgique a contraint les autorités à prendre les mesures drastiques telles que le confinement de la population. Alors que l'heure du déconfinement annoncée approche à grands pas, les gouvernements s'activent pour que celui-ci puisse s'organiser dans les meilleures conditions possibles. Vous retrouverez dans cet article toutes les informations liées à la pandémie et ses répercussions sur le territoire.

CORONAVIRUS - LE DIRECT

La commune d'Ittre distribue un masque à ses 7.000 habitants

C'est l'objet le plus recherché du moment: le masque de protection. Les gouvernements du pays multiplient les commandes. A titre d'exemple, la commune d'Ittre, dans le Brabant wallon, entend distribuer un masque à ses 7.000 habitants ce mardi. "Les 7000 habitants d'Ittre recevront un masque en tissu. De plus, grâce aux bénévoles du groupe Solidarité Ittre, 700 enfants recevront un masque adapté à leur morphologie. Ces masques seront distribués par les enseignants, le personnel communal et du CPAS", a indiqué le bourgmestre Christian Fayt sur sa page Facebook.

Des codes QR pour endiguer le coronavirus en respectant la vie privée

Les travailleurs pourront se servir d'un nouveau système, baptisé Savitas, dans les entreprises qui auront décidé de l'utiliser, pour être alertés en cas de risque de contamination au coronavirus, annoncent mardi l'entreprise d'inspection et de contrôle Vinçotte et la start-up Esoptra. Il leur suffira de scanner un code QR avec leur smartphone, sans mettre à mal la confidentialité de leurs données.

Accueil de la petite enfance: vers un retour progressif des enfants à partir du 4 mai

La conséquence des dernières décisions du Conseil national de sécurité sur les milieux d'accueil de la petite enfance est que cet accueil ne sera à partir du 4 mai plus considéré comme réservé aux enfants dont les parents travaillent en première ligne ou qui n'ont pas d'alternative à la garde de leurs enfants, a indiqué lundi la ministre francophone Bénédicte Linard. (en savoir plus)