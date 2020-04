Coronavirus en Belgique: pourra-t-on rouvrir les frontières pour les vacances d'été?

La Chine a toujours été un baromètre dans la lutte contre le coronavirus et celle-ci a rapporté dimanche 108 nouveaux "cas importés" de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, soit neuf de plus que la veille. Parmi les nouveaux cas détectés, 61 personnes ne présentent pas de symptômes. Selon les autorités sanitaires chinoises, 98% de celles qui présentent des symptômes sont des personnes qui sont revenues de l'étranger.

Dans le RTL INFO 19H, notre journaliste Caroline Fontenoy a ainsi demandé à Yves Van Laethem, infectiologue au CHU Saint-Pierre de Bruxelles, si la situation observé en Chine pouvait avoir un impact chez nous et en Europe. Dans quel délai pourra-t-on rouvrir les frontières?

"Cela pose un problème important car, quand on rouvrira les frontières, soit par rapport aux pays européens et encore plus par rapport à l’extérieur du monde, on s’exposera à un afflux de gens important. Certains pourraient être infectés car tous les pays ne sont pas au même stade. Il faudra prévoir quelque chose qui sera si possible homogène. Je pense que l’Union européenne pourrait montrer un certain exemple dans cette crise", souligne Yves Van Laethem.

De quoi notre été sera fait? Le gouvernement va-t-il devoir à un moment anticiper, prendre des décisions pour cet été sans attendre pour autant que les choses s'améliorent pour que les citoyens s'organisent?

"Pour certains événements comme les grandes fêtes, des décisions vont devoir être clairement dites. Pour des réunions plus petites, comme des mariages, la décision restera flottante pendant un certain temps. Je pense que le gouvernement devra se prononcer pour des choses qui sont importantes dans une vie et d’un point de vue financier", a conclu l'infectiologue.

