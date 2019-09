Des Belges se sont fait arnaquer par un site d'investissement dans des cryptomonnaies: méfiez-vous

Régulièrement, la FSMA, l'autorité belge des marchés financiers, met en garde les citoyens belges contre des pratiques très douteuses de "trading" en ligne. En effet, investir dans des produits financiers via des sites web ou des applications est souvent risqué, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises.

Cette semaine, la FSMA explique dans un communiqué qu'elle a reçu plusieurs plaintes de consommateurs qui avaient donné suite à des offres frauduleuses d'investissement dans les cryptomonnaies. Le site incriminé: www.xtb-markets.com. Ne vous y attardez pas.

Les cryptomonnaies étant devenues "tendances" ces dernières années, il y a effectivement d'innombrables sites d'arnaques proposant des offres aussi farfelues que mensongères.



Des soi-disant spécialistes qui s'occupent de tout pour vous

"Le principe reste toujours le même : on vous propose un investissement basé sur les cryptomonnaies, en mettant en avant son caractère sûr, simple et très lucratif. On vous met en confiance en vous assurant que vous n’avez pas besoin d’être un expert en cryptomonnaies pour investir et que des ‘spécialistes’ vont gérer eux-mêmes vos investissements. On vous affirme que vos fonds peuvent être retirés à tout moment ou qu’ils sont garantis. Au final, le résultat est toujours le même : les victimes se retrouvent dans l’impossibilité de récupérer leur argent !", précise la FSMA dans son communiqué.

Lisez notre longue enquête de 2016 pour en savoir plus sur les coulisses de ces faux sites d'investissement.



Une liste non-exhaustive

La FSMA a rassemblé sur cette page tous les sites frauduleux liés aux cryptomonnaies pour lesquels elle a reçu des plaintes. La liste est donc loin d'être exhaustive, et de manière générale, on vous déconseille les nouvelles plateformes de trading (le fait d'acheter ou de vendre des produits financiers avec un portefeuille virtuel) en ligne, surtout celles basées à l'étranger, contre lesquelles vous n'avez pratiquement aucun recours en cas de problème.

En cas de doute sur un site, la FSMA vous invite à prendre directement contact avec elle via ce formulaire de pour les consommateurs.