Une piste de ski alpin d'Ovifat ouverte grâce à l'intervention de... CANONS À NEIGE

Le domaine skiable d'Ovifat, sur la commune de Waimes, compte trois pistes de ski (une bleue, une rouge et une verte) et une piste de luge. Il y a quatre ans, les responsables ont investi dans l'achat de deux canons à neige. Un achat conséquent qui n'a pas encore beaucoup servi.

Avant d'investir dans ces canons à neige, les responsables du domaine ont longtemps pesé le pour et le contre. Finalement, le pour l'a emporté. Dès qu'il fait - 2 degrés, les canons peuvent souffler de la neige et donc ils pourraient permettre d'ouvrir plus régulièrement.

Pourtant, depuis cet achat, c'est la première fois qu'ils sont vraiment utilisés. En cause, le manque de gel et le covid. Il y a 3 ans, juste après l'achat, il n'y a pas eu de neige. L'année suivante, la crise sanitaire a entraîné une obligation de fermeture malgré des conditions météo idéale. Et l'an passé, il n'a pas fait suffisamment froid, le domaine n'a ouvert ses portes au public que durant une semaine. Cette année, les canons sont bel et bien utilisés.

La météo et la nature font le reste.

"Nous avons des températures assez basses et pas de neige. Nous pouvons enneiger certaines parties, on ne va pas tout enneiger. Ce n'est pas de la chimie, mais de l'eau pure envoyée en l'air. La météo et la nature font le reste, puis ça retombe. Puis quand tout fond, tout recoule dans les ruisseaux. C'est vraiment super chouette. Autant essayer que tout le monde puisse avoir ce petit bonheur à moindres frais", justifie Pierre Heinen, membre du club de ski alpin d'Ovifat.

Malgré tout, les responsables sont contents de cet investissement. Cela permet aux gens qui n'ont pas les moyens de partir aux sports d'hiver, de profiter du ski en Belgique. Par ailleurs, pour limiter les coûts liés à l'électricité et éviter de payer toute l'année, ils ont décidé de couper leur raccordement au réseau et de fonctionner avec un groupe électrogène. Ils ne payent donc que lorsqu'il est utilisé.

Ces canons à neige fonctionnement grâce à de l'eau naturelle puisée dans une marre en dessous des pistes. Elle est acheminée jusqu'aux canons, qui soufflent ensuite sur la piste. Pour l'instant, seule la piste bleue est ouverte. Grâce aux canons à neige, il y a 30 cm de neige, qui permettent de faire du ski.