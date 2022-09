Enseignement: vers un changement du calendrier scolaire aussi dans le supérieur ?

Laurent Despy, administrateur de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES), était l'invité de Fabrice Grosfilley ce mercredi sur Bel RTL. A l'occasion de la rentrée dans le supérieur, il a abordé ce matin le dossier qui sur toutes les lèvres : une potentielle réforme du calendrier universitaire.



Depuis la fin août, un nouveau calendrier scolaire (celui pour les maternelles/primaires/secondaires) est entré en vigueur. Pour la première fois, les petits francophones ont fait leur rentrée des classes non pas le 1er septembre, mais le 29 août. Les congés de Toussaint et de Carnaval passent d’une à deux semaines. Les prochaines vacances d’été seront, par conséquent, rabotées à sept semaines. L'objectif est d'avoir six semaines de cours pour deux semaines de congés.



Et dans l'enseignement supérieur ? Laurent Despy donne des précisions tout en utilisant le conditionnel. "Il y a des pistes sur la table. Un groupe de travail a été mis sur pieds avec l'ensemble des acteurs pour y réfléchir. Il y a une vraie volonté d'aboutir."



Un consensus est en train de se dessiner et concrètement, ce calendrier pourrait donc être le suivant : une rentrée dans l'enseignement supérieur fin août, une première session d'examens juste avant les vacances de Noël. Les deux autres sessions d'examens pourraient se dérouler respectivement début juin et début juillet. "À partir du moment où dans l'obligatoire, on calcule le rythme de l'enfant et qu'on estime qu'i y a une phase d'apprentissage et de repos, on pourrait imaginer que dans l'enseignement supérieur, on suive des pistes comme celles-là."



Applicable dès l'année prochaine ? "2023/2024. On espère que cela sera pour la rentrée 2023."