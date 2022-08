Face à la hausse des prix, quelles solutions pour se procurer du matériel moins cher pour la rentrée scolaire ?

1 En boutique solidaire

Quand on est maman de quatre enfants, le budget est important chaque année. C’est le cas d’Audrey qui a décidé d’opter pour le seconde main, notamment pour les manuels scolaires. La mère de famille feuillette un livre de maths dans un état proche du neuf. "Les pages ne sont même pas cornées, on n’a qu’à mettre un film de couleur dessus et puis ça sera impeccable", montre-t-elle.

Comme Audrey, de plus en plus de parents se tournent vers le matériel de seconde main. Oxfam s’est d’ailleurs associé au magasin Dreamland cette année pour récolter des cahiers et des sacs à dos. "Si on prend le prix du neuf, on peut dire qu’on est en-dessous du tiers du prix du matériel qui est nouveau", affirme Hervé Larivière, responsable de magasin Oxfam. Dans cette même boutique, il est aussi possible de se procurer un ordinateur complet pour 100€. Et la demande est importante. "C’est le dernier Windows qui est installé dessus et l’ordinateur est tout à fait fonctionnel", assure-t-il.

2 Via une association

A Nivelles, Infor jeunes Brabant-Wallon met à disposition du matériel récupéré de dons pour les étudiants. "On est ouvert du lundi au vendredi, ils peuvent passer de 10h à 16h, il n’y a pas de rendez-vous donc on passe quand on veut", explique Laura Bertrand, chargée de projet pour l’association. "Tout est gratuit, tout est anonyme, on ne pose pas de question, ils viennent chercher tout ce dont ils ont besoin."

3 Sur internet

En ligne aussi il est possible d’acheter du matériel. Les sites de vente de seconde main ont particulièrement la côte pour les fournitures scolaires.