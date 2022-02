Facture d'énergie: "Il faut respecter un préavis d'un mois si l'on veut changer de fournisseur" explique la porte-parole de Test Achats

Julie Frère, porte-parole de Test Achats, était l'invitée de RTL Info Bienvenue ce midi, elle a répondu aux questions les plus posées à propos de l'augmentation des prix de l'énergie.

Comme nous vous l'expliquions dans l'un de nos articles ce matin, beaucoup de questions affluent vers le call-center au sujet des contrats fixes ou variables. "Le contrat fixe, il n'y a pas de surprise, on sait ce qu'on doit payer", explique Julie Frère. "Il n'y a pas de bonnes surprises, mais pas de mauvaises non plus. Alors que le contrat variable, il y a possibilité d'une hausse de prix, qui doit être assumée par le consommateur. Ce qui n'est pas évident avec ces contrats variables, c'est aussi une histoire d'indexation. Certains sont indexés chaque moi, d'autres tout les trois mois, ce sont des paramètres qui changent."

En résumé, le contrat à taux fixe assure une sécurité, mais il faut prendre conscience que le prix est plus élevé. "Aujourd'hui, si on bloque un taux fixe, c'est bien, mais je dirai de se mettre un petit rappel au début de l'été pour vérifier si les prix n'ont pas baissé et si c'est le cas, on peut appeler son fournisseur pour lui demander de nous faire bénéficier de ces nouveaux tarifs ou alors changer de fournisseur."

Changer de fournisseur, c'est facile

C'est important de le préciser, mais il est possible de changer de fournisseur très souvent et très facilement. "Il faut simplement respecter un préavis de 1 mois" rappelle la porte-parole. "Il faut cependant faire attention à un détail : certains fournisseurs facturent une redevance annuelle, d'en moyenne 40 euros, et qui est facturée dès l'année entamée. C'est donc quelque qu'on peut risquer de perdre, et qu'il faut prendre en compte."

Que faire en cas de proposition d'hausse d'acompte ?

Deux systèmes sont proposés par les fournisseurs. Dans les contrats variables, on peut vous proposer une hausse d'acompte, si vous ne l'acceptez pas, on ne va pas vous l'appliquer. D'autres fournisseurs vous proposent une hausse, mais si vous ne répondez pas, on vous l'applique automatiquement. "Certaines personnes s'en rendent compte a posteriori et sont donc mécontentes. Nous nous sommes battus avec ces fournisseurs pour changer ce système et suite à ça, ils se sont engagés à ce que dès qu'il y a une contestation par rapport au montant de l'acompte qui est demandé à ne plus prélever la domiciliation de ses clients, jusqu'à ce que le conflit soit réglé."

D'autres conseils sont à retrouver sur le site internet www.testachats.be