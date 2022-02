Facture d'énergie: "Les panneaux solaires n'ont jamais été aussi utiles qu'aujourd'hui" explique Test Achats

Augmentation des prix du gaz et de l'électricité, crise en Ukraine qui pourrait aggraver la situation: tous les Belges ont vu leur pouvoir d'achat diminuer, avec des conséquences concrètes pour une bonne partie d'entre eux. Ce mercredi 23 février, RTL info se mobilise pour répondre à vos questions liées à vos factures d'énergie. Réponses d'experts, mais aussi analyse et témoignages, se succéderont tout au long de la journée. De 8h à 14h, vous pourrez joindre des experts de Test Achats au 0800 23 530.

Une rentabilité impressionnante pour les panneaux solaires



Les panneaux solaires n'ont jamais été aussi utiles qu'aujourd'hui, affirment nos experts de Test Achats : "On a un retour sur investissement qui est de moins de 5 ans à Bruxelles et en Wallonie. Cela couvre une grande partie des coûts, cela couvre aussi les prix très élevés de l'électricité que l'on connait aujourd'hui. D'autre part, cela permet de se prémunir d'éventuelles autres hausses de prix pour l'avenir, donc c'est vraiment un avantage intéressant, sachant qu'à Bruxelles, il y a encore des aides spécifiques et des certificats verts qui viennent encore un peu plus augmenter la rentabilité. Cela n'est plus le cas en Wallonie, mais ça reste néanmoins intéressant avec cette rentabilité de moins de 5 ans"