Gabriel, 11 ans, rêve de devenir DJ: il a pu mixer sur l'une des scènes mythiques du festival Tomorrowland

Il a 11 ans et des rêves plein la tête. Gabriel est passionné par la musique depuis son plus jeune âge et ce mercredi, il a carrément pu montrer l'étendue de ses talents sur la scène de Tomorrowland, lors d'un concert donné pour les habitants du quartier, à Boom. Nous l'avons rencontré, on peut dire que sa voie est toute tracée.

Entre 2 épreuves du CEB, DJ Gab, 11 ans, a surpris les spectateurs du buurtfeest de Tomorrowland, le festival mythique de musique électro. Après avoir participé à la Tomorrowland Academy, une semaine de formation mixte pour les DJ en herbe, le jeune artiste a pu se produire le temps d’un set sur l’une des scènes mythiques du festival. "C’était vraiment incroyable, la foule était trop bien. J’ai adoré. Si on peut faire ça tous les jours, ça serait avec plaisir", dit-il.

À presque 12 ans, DJ Gab a déjà tout d'un grand. Tout a commencé il y a quelques années. "J’ai voulu commencer le DJ à partir du mariage de mon tonton et ma tata, où j’ai vu des tables de mixage. J’ai demandé à mon tonton pour mixer, il m’a dit et avec le DJ, on a mixé ensemble. Il m’a appris beaucoup de choses. Puis quelques mois plus tard, pour mon anniversaire, ils se sont tous rassemblés pour m’offrir une table de mixage et c’est jusqu’ici que je suis arrivé, avec cette table de mixage", explique le garçon de 11 ans.

Le jeune DJ n’a qu'une idée en tête : entrer dans l’histoire de Tomorrowland. "Mon prochain objectif, c’est que dans 7 ans, je vais au plus vite possible à la MainStage de Tomorrowland pour aller mixer devant je ne sais pas combien de personnes", rêve-t-il déjà.

Avec une rigueur de travail déjà bien présente, Gabriel fonde de grands espoirs en l'avenir, mais garde l'essentiel à l'esprit : il faut prendre un maximum de plaisir. "Mon conseil, ça serait que si vous avez un objectif, ne jamais lâcher l'objectif. Toujours aller vers l'avant, jamais s'arrêter même s'il y a des bas, vous remontez vers le haut toujours à un moment. Et là, c’est le meilleur truc à faire."