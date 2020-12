Grand Baromètre: les Belges pessimistes sur leur pouvoir d'achat

Comment imaginez-vous 2021? Voici les résultats de notre Grand Baromètre RTLinfo/Ipsos/Le Soir.

L'enquête a été réalisée en ligne auprès de plus de 2.500 personnes entre le 2 et le 8 décembre. La marge d’erreur maximale est de 3,1% en Wallonie et en Flandre ; 4,2% à Bruxelles.

L'année 2021 sera meilleure

47% des Belges interrogés estiment que 2021 s'annonce meilleure que l'année écoulée. Les Wallons sont les plus confiants avec 50% contre 45% des Flamands. Par contre, 17% des Belges sont plus inquiets. Pour eux, l'année 2021 sera plus sombre que celle qui s'achève.

Inquiétudes quant au pouvoir d'achat

Concernant le pouvoir d'achat, c'est plus pessimiste. 4 Belges sur 10 estiment qu'il a diminué avec une différence très notable entre le nord et le sud du pays: 35% des Flamands contre 53% des Wallons. Seul 1 Belge sur 10 estime qu'il a augmenté.

Les répondants ne prédisent pas tellement mieux pour 2021. Ils ne sont que 11% à croire en une augmentation de leur pouvoir d'achat l'année prochaine quand 37% pensent qu'il va diminuer. Et là encore, ce sont encore les Wallons les plus inquiets: ils sont 49% contre 30% de Flamands.