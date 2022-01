Grève des travailleurs chez Sibelga: une deuxième journée est en cours

Nous vous rapportions hier une manifestation de grève chez les travailleurs de l'entreprise Sibelga.

Pour rappel, les employés de l'entreprise gestionnaire du réseau de distribution pour le gaz naturel et l’électricité dans la région de Bruxelles-Capitale protestent après l'échec des négociations lors d'une énième réunion de concertation concernant l'application d'un nouveau barème salarial fixe pour les "nouvelles conditions de travail", articulé sur 14 classes et identique à celui d'Ores, opérateur de réseaux de gaz et électricité.

Une deuxième journée d'actions de grèves est en cours dans les environs du siège de l'entreprise et d'autres photos nous ont été envoyées via le bouton orange Alertez-nous par des citoyens bruxellois.



(c) Alertez-nous



(c) Alertez-nous