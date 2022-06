Grève spontanée des bagagistes d'Aviapartner à l'aéroport de Bruxelles: "Des retards au niveau des départs et des annulations possibles"

Les travailleurs du bagagiste Aviapartner ont entamé une grève spontanée jeudi vers 06h00 à Zaventem, a indiqué une porte-parole de Brussels Airport.

Situation compliquée ce jeudi matin à l'aéroport de Bruxelles en raison d'une grève spontanée des bagagistes d'Aviapartner,

qui travaillent notamment avec la compagnie TUI. C'est une information que vous nous avez communiquée via le bouton orange Alertez-nous.

Que se passe-t-il en ce moment à l'aéroport? Nathalie Pierard, la porte-parole de l'aéroport, s'est exprimée sur la situation. "Les perturbations ont commencé ce matin vers 6h. Il faut savoir que cela concerne toutes les opérations au sol. On limite souvent leur travail au traitement des bagages mais c'est évidemment plus que ça. Il y a également le fait de pousser les avions vers les pistes de décollage ou des tâches de nettoyage dans les avions. Toute les opérations au sol pour les compagnies qui travaillent avec Aviapartner (TUI et d'autres), sont perturbées. Il y a des retards au niveau des départs et des annulations possibles."

Cette action risque d'engendrer pas mal de désagréments pour les voyageurs. Il y a déjà des retards de près de 2h sur certains vols, indique la porte-parole qui n'exclut pas que des vols soient annulés ou partent sans bagage. Aviapartner est chargé de la manutention des bagages pour la moitié des vols de Brussels Airport.