L'horeca manifeste à Namur ce matin pour dénoncer les mesures du gouvernement: "Stop! On a faim"

Plusieurs tenanciers d'établissements Horeca appellent à manifester ce jeudi à Namur. Leur message est clair : "STOP a la privation de nos libertés, STOP au diktat de ce gouvernement incompétent".

Les autorités ont pour objectif de rouvrir les bars, restaurants et cafés le 1er mai prochain. Mais vu les nouvelles restrictions annoncées lors du comité de concertation de ce mercredi 24 mars, certains doutent fortement qu'une réouverture de l'horeca soit possible.

"Ça n'a jamais été une promesse absolument fixée", a expliqué le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke sur le plateau du RTL INFO 19h, ce mercredi 24 mars.

Face à ce manque de perspectives, l'horeca a prévu de manifester ce matin à Namur. Des centaines de restaurateurs, gérants de café mais aussi fournisseurs envisagent d'y participer. Ils se rassembleront dès 8h à Jambes. Parmi eux, Cédric Clamar, grossiste en viande.

"Une fois de plus, c'est une déception, une claque. On avait ça (la date de réouverture du 1er mai ndlr) en ligne de mire. On a nos marchandises. On allait remettre notre activité en route car on doit se préparer. C'est encore l'inconnu", a-t-il confié au micro de Bel RTL.

On doit impérativement reprendre notre commerce

L'arrivée des manifestants avec la police devant le magasin Carrefour de Jambes est prévue vers 9h30 vers le Grognon. Des camions, camionnettes, chars avec musique sont attendus sur place. "On va demander des aides. Il faut impérativement qu'ils (les autorités ndlr) nous donnent des aides et pas des assiettes vides. On nous a donné une première fois des assiettes, on n'en veut pas (...) Stop! On a faim et on doit impérativement reprendre notre commerce", s'exclame-t-il.

Les manifestants partent ensuite bloquer "Delta". Ils comptent sortir de leurs camions et tout bloquer.