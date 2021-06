Incendie de bâtiment à Villers-L'Évêque

(Belga) Un incendie de bâtiment s'est déclaré lundi soir à Villers-L'Évêque (Awans, province de Liège), a constaté Belga sur place. Une épaisse colonne de fumée était visible à plusieurs kilomètres.

Un bâtiment s'est embrasé vers 22h30 lundi soir, rue Commandant Naessens à Awans. Les pompiers liégeois sont notamment intervenus avec une autopompe, deux camions citernes, un véhicule de réhabilitation et un véhicule de commandement. D'autres renforts se sont également rendus sur place par la suite. L'incendie a pris à l'arrière d'une habitation, dans un bâtiment isolé en cours de rénovation. Selon un voisin proche des propriétaires, cela faisait deux jours que des travaux étaient effectués au niveau de la toiture du bâtiment. Ce dernier n'était donc pas occupé, mais il devait être loué dans les prochaines semaines par une association pour y aménager un refuge de furets, selon ce même témoin. La cause de l'incendie n'est pas encore connue et il n'y a pas de blessé.