Le coach français Yérime Sylla reprend les Red Wolves

(Belga) Yérime Sylla est le nouvel entraîneur national de l'équipe masculine de handball, les Red Wolves. Le Français d'origine sénégalaise succède à son compatriote Arnaud Calbry, qui a annoncé jeudi qu'il souhaitait désormais se concentrer sur son club français de l'USDK Dunkerque, a annoncé samedi la fédération belge (URBH).

Yérime Sylla, 52 ans, actuel entraîneur du club luxembourgeois du HB Kaerjeng, entame son troisième mandat à la tête des Red Wolves. Le premier s'est déroulé entre septembre 2011 et 2014. Il a retrouvé ce poste en 2015 et jusqu'en janvier 2018 quand il a démissionné à la suite de la non-qualification pour le 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde. Sylla est devenu sélectionneur du Koweït en juillet 2019. Fin juin 2020, il a rejoint Kaerjeng, un club avec lequel il dispute l'European Cup cette saison. Il cumulera ses deux rôles de coach. Kevin Jacobs, actuel entraîneur de Sasja, a été nommé T2. Dans onze jours exactement, le 3 novembre (20h15), les Red Wolves affrontent la Grèce à Hasselt dans leur premier match sur la route de la Coupe du monde 2023 de handball. Le Kosovo (le 7 novembre en déplacement) et la Turquie (le 5 janvier 2022 en déplacement) sont les deux autres adversaires du groupe 1 de la première phase de qualification. (Belga)