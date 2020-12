Le couvre-feu de 22h prolongé jusqu'au 15 janvier: une exception le 24 décembre en Wallonie, pas (encore) à Bruxelles

En accord avec les cinq gouverneurs des provinces wallonnes, le gouvernement wallon a décidé de prolonger la plage-horaire du couvre-feu (de 22h00 à 6h00) jusqu'au 15 janvier 2021, annonce l'exécutif régional jeudi dans un communiqué. Du côté de Bruxelles, le ministre-Président Rudi Vervoort a également décidé de prolonger ce couvre-feu jusqu'au 15 janvier. En Wallonie, pour la nuit du 24 au 25 décembre, la plage-horaire du couvre-feu sera limitée de minuit à 6h. Pour Bruxelles, des concertations doivent encore avoir lieu.

Pour être précis, le 27 novembre dernier, le comité de concertation avait décidé de maintenir le couvre-feu fédéral entre minuit et 5h du matin. Mais les entités fédérées disposent de la possibilité d'édicter des mesures plus strictes, ce que font tant la Wallonie que la Région bruxelloise avec un couvre-feu établi entre 22h00 et 06h00 du matin.

En Wallonie, le dispositif actuel était en application jusqu'au 13 décembre prochain. Le gouvernement régional a décidé jeudi de prolonger ce couvre-feu jusqu'au 15 janvier, avec une seule exception pour la soirée de Noël. Le couvre-feu ne débutera qu'à minuit dans la nuit du 24 au 25 décembre.

Aucune réduction de la durée du couvre-feu n'est donc octroyée pour la nuit du Nouvel An.

Prolongé aussi à Bruxelles... mais pas d'exception pour Noël

A Bruxelles, le Ministre-Président Rudi Vervoort a décidé de prolonger les mesures suivantes jusqu'au 15 janvier 2021:

• le couvre-feu de 22h à 6h du matin ;

• l’obligation du port du masque (couvrant le nez et la bouche) ;

• la fermeture de tous les commerces à 20h sauf du 14 au 31 décembre, période pendant laquelle les commerces pourront fermer à 21.00 heures ;

• et l’interdiction de la consommation d’alcool sur l’espace public.



Concernant la nuit de Noël, du 24 au 25 décembre, des concertations auront encore lieu avec les 19 communes et le niveau fédéral, est-il indiqué dans un communiqué.

