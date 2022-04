L'allègement des mesures sanitaires et les congés de Pâques poussent de nombreuses familles à partir en vacances. À l'aéroport de Zaventem 900.000 voyageurs sont attendus pendant les vacances.

Ce sont enfin les vacances pour de nombreux Belges qui attendaient l'allègement des mesures sanitaires. Quelque 900.000 personnes sont attendues durant ces congés, à l'aéroport de Zaventem. Il faut dire que certains d'entre eux étaient plutôt impatients de partir : "C'était fort attendu, mais surtout décalé de 2020, à 2021, à 2022, donc c'est toujours notre réservation de 2020".

Parmi les destinations les plus prisées : Madrid, Barcelone et Lisbonne, "on est contents de quitter le climat ici pour aller trouver du soleil" se réjouit une voyageuse.

Forcément, une telle affluence signifie de longues files. Certains voyageurs disent avoir attendu pendant près d'une heure pour enregistrer leurs bagages. Une situation que l'aéroport n'avait plus vue depuis bien longtemps : sa fréquentation atteint 70% d'avant la crise sanitaire. Ce vendredi, plus de 33.000 passagers défileront dans l'aéroport de Zaventem.

Certaines mesures sanitaires toujours en vigueur

Attention pour les voyageurs, il y a toujours certaines mesures sanitaires à respecter dans l'aéroport. La porte-parole de Brussels Airport, Nathalie Pierard, explique que "dans le terminal, même s'il n'est pas obligatoire, le masque est fortement recommandé, et dans l'avion, la plupart du temps, il est aussi obligatoire. Il faut juste voir si c'est à partir de 6 ans ou de 12 ans". Il convient également de vérifier les règles en vigueur en fonction du pays de destination, "vous devez par exemple avoir un document sanitaire, peut-être encore quelques tests, donc il faut bien se renseigner".

Le 1er avril rentre aussi en vigueur une nouvelle taxe sur les billets d'avion : "C'est une taxe qu'on appelle "Taxe d'embarquement belge", qui varie entre 2 et 10€. Concrètement, 10€ c'est si vous faites un voyage de moins de 500km alors que 2€, ça sera pour plus de 500km" décrit Nathalie Pierard. Cette nouvelle taxe est cependant peu appréciée par les compagnies aériennes. En effet, selon la porte-parole de l'aéroport, "le problème, c'est qu'on ne peut pas exiger aux passagers qui ont réservé il y a plusieurs semaines ou mois des vacances à partir d'aujourd'hui, de payer rétroactivement cette taxe. Qui va supporter la taxe des départs à partir d'aujourd'hui pour les personnes qui ont réservé avant le 1 avril ? Ce sont les compagnies aériennes. Ce sont des charges lourdes pour un secteur qui a été fortement touché par la crise".