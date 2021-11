Les marchés de Noël seront-ils maintenus? "L'état d'esprit n'est pas positif", déclare un exposant

De nombreux marchés de Noel ouvrent au public aujourd'hui. Certaines communes ont déjà annoncé des annulations. Toutefois, à Bruxelles, à Namur ou à Liège, le marché est maintenu avec de nombreuses conditions d'accès. Pour avoir plus de précisions sur la marche à suivre, de nombreux bourgmestres et gouverneurs attendent des réponses du comité de concertation. Le Codeco pourrait décider de la limitation à minuit des heures d’ouverture de ce type d’événement.

Les exposants, eux-mêmes, se posent beaucoup de questions. C'est le cas de Jean-Marc, vendeur de barbe à papa sur le marché de Noël à Namur. Impatient de retrouver ses clients namurois, il est aussi très inquiet. "L'état d'esprit n'est pas positif. On va peut-être annoncer un confinement dans les jours à venir et on a fait beaucoup d'investissements. On a tous très peur", confie-t-il au micro de notre journaliste Christophe Clément. Un producteur de foie gras et de piment du sud de la France a parcouru plus de 1000 km et déboursé plus de 2000 euros pour s'y installer. "On nous a dit que Bruxelles ouvrait, Namur et Louvain ouvraient donc on a dit 'on y va'. On est arrivé ici et finalement on nous dit 'on ne sait'", nous raconte-t-il. L'organisateur David Rossomme n'ose pas imaginer le pire. "Ce serait une catastrophe si on devait arrêter les marchés. Il y a trop d'argent en jeu maintenant", explique-t-il.

Un million de visiteurs attendus au marché de Noël à Liège

Notre journaliste, Vincent Legraive, s'est rendu au à Liège. Il a rencontré Sabrina et son équipe qui ont travaillé 8 jours pour monter la grande roue. "Nous avons déjà des frais de montage donc le démontage, ce n'est pas possible", réagit-elle. Les 200 commerçants liégeois espèrent toujours accueillir plus d'un million de visiteurs d'ici le 30 décembre.