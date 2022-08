Les piqûres de guêpes en hausse: que faire si on se fait piquer? Voici les conseils d'un médecin et d'un allergologue

Comment prévenir et éviter les piqûres de guêpes ? Cet été, elles sont très nombreuses! La majorité des hôpitaux le confirme : en moyenne, ils ont accueilli chaque jour 4 personnes pour des piqûres de guêpes. Parfois même 6. Du jamais vu! Alors que faire si on se fait piquer?

Guy s'est présenté au service d'urgence ce matin : il a été piqué par une guêpe il y a 3 jours, mais le gonflement de sa main persiste et l'inquiète... "Les piqûres de guêpes j'en ai déjà eu quelques-unes mais jamais de gonflement, c'est la première fois", explique-t-il à notre micro.

Piqûres de guêpes, d'abeilles, ou même de frelons... les urgences voient jusqu'à 6 patients par jour en période de beau temps. Dans la toute grande majorité des cas, les piqûres sont sans gravité même si elles provoquent une forte douleur et un gonflement.

Mais quels sont les bons gestes à adopter en cas de piqûres ? "Il faut d'abord bien désinfecter le point d'entrée, qui est souvent source d'infection secondaire. Et ensuite appliquer du froid", conseille Fleur André-Mathieu, médecin au service des urgences à la clinique Notre-Dame de Grace. "On évite bien sûr les remèdes de grand-mère comme le vinaigre ou du bicarbonate de soude. Ça ne marche malheureusement pas", met-elle en garde.

Les réactions sont plus importantes chez les personnes allergiques : le choc anaphylactique peut évoluer en arrêt cardiorespiratoire. Ces personnes doivent donc toujours avoir une seringue d'adrénaline à portée de main, et donc sur elles.

Philippe Machiels, pneumologue et allergologue à la clinique Notre-Dame de Grace, explique comment ça fonctionne : "C'est très simple", débute-t-il. Puis développe : "On retire la cartouche et puis alors on l'injecte dans le vêtement, on attend 10 secondes et puis l'adrénaline est injectée dans la cuisse".

En cas de piqûres multiples, au visage ou a la gorge, que vous soyez allergiques ou non, il faut d'urgence consulter un médecin.