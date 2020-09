Les syndicats mènent une action nationale en front commun lundi: voici les villes concernées

Les syndicats FGTB, CSC et CGSLB mèneront une action nationale en front commun ce lundi 28 septembre. Des actions sont prévues dans différentes villes du pays. Ils dénoncent, selon eux, le "refus des organisations patronales d’utiliser 'l’enveloppe bien-être" conformément à son objectif". "L’enveloppe bien-être contient un budget fixe qui permet aux interlocuteurs sociaux (après validation par le gouvernement) d’augmenter certaines allocations au-delà de l’indexation normale: chômage, pensions, indemnités de maladie et d’invalidité, indemnités en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle. Les employeurs préfèrent, une fois de plus, lier ce débat aux négociations de l’accord interprofessionnel (AIP) 2021-2022, ce qui réduit fortement les chances d’aboutir à un vrai progrès social pour les travailleurs et travailleuses", indiquent les syndicats dans un communiqué commun.

Voici les actions prévues dans les différentes villes de Wallonie et Bruxelles:

Arlon: rassemblement en front commun à partir de 10h30, meeting et prises de parole à 11h sur le parking de la Maison de la culture.

Bruxelles: rassemblement prévu à 9h30, 3 place Victor Horta. Il y aura des discours des différents syndicats ainsi que des vidéos-témoignages de travailleurs de différents secteurs à propos de la sécurité sociale.

Liège: rassemblements prévus à 11h30 sur la Place du XX août à Liège, sur la Place communale à Seraing et sur la Place Jean Jaurès à Herstal.

Mons-La Louvière: deux rassemblements de 10h30 à 13h30 avec diverses animations (lieux d’expression, flash mob, chorale engagée …). Rendez-vous à Mons au Square Roosevelt, et à La Louvière sur la Place Communale.

Namur: rassemblement prévu à Jambes de 11h à 12h devant les bureaux de l’ONEM (219 Chaussée de Liège, 5100 Namur).

Nivelles: rassemblement et discours prévus sur la grand place de Nivelles de 9h30 à 11h30.

Tournai: rassemblement devant les bâtiments de la CSC (10 avenue des Etats-Unis, 7500 Tournai) entre 7h et 7h30, et mobilisation avec prises de parole jusque 10h.

Les transports en commun prévoient des perturbations

Par communiqué, le TEC annonce que des perturbations sont possibles sur son réseau. "Les organisations syndicales ont déposé un préavis couvrant les agents qui y participeront", précise l'organisation.

Pour suivre les perturbations, vous pourrez vous rendre sur le site www.letec.be.

De son côté, la STIB a aussi indiqué prévoir des perturbations.