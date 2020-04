Les tests dans les maisons de repos amènent enfin des chiffres précis: 20% des résidents sont contaminés, 14% du personnel

Grand débat ces dernières semaines: la situation des maisons de repos, "abandonnées" selon certains, et où il manquait effectivement du matériel de protection puis des tests pour dépister les résidents et le personnel.

Mais les choses évoluent enfin. Les résultats de plus de 13.300 tests au nouveau coronavirus ont été révélés au cours des dernières 24 heures, a indiqué mercredi matin Emmanuel André, porte-parole interfédéral covid-19. Parmi ceux-ci, 10.871 ont été menés depuis le 10 avril dans des maisons de repos et de soins.

Ce sont 5.202 tests qui ont été faits sur les résidents et 5.669 sur les membres du personnel. Environ 20% des résidents testés sont contaminés et 14% du personnel, pour un total de 1.837 personnes. Par ailleurs, 2.563 autres tests ont été réalisés dans le réseau habituel, faisant connaître 617 nouvelles contaminations.

On déplore également 283 décès rapportés au cours des dernières 24 heures, dont 103 dans les hôpitaux et 179 en maisons de repos. Pour ces derniers, moins de 3% ont été confirmés par un test comme étant dus au coronavirus. Sur la même période de temps, 250 personnes ont dû être hospitalisées et 239 guéries ont pu quitter l'hôpital.

Il y a désormais 5.524 personnes hospitalisées (-12 par rapport à la veille) dont 1.204 en soins intensifs (-22). Parmi celles-ci, 889 nécessitent un assistance respiratoire, soit 26 personnes de moins que la veille. Depuis le début de la pandémie, un total de 4.440 décès ont été rapportés en Belgique: 2.243 en Flandre (51%), 1.523 en Wallonie (34%) et 675 à Bruxelles (15%). Sur ce total, 2.252 sont des décès survenus à l'hôpital et ont été confirmés comme étant dus au nouveau coronavirus.

