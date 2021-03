Nouveau le 1er avril - Deux médicaments onéreux contre la mucoviscidose désormais remboursés

(Belga) Les médicaments Orkambi et Symkevi seront remboursés à partir du 1er avril. Ces deux traitements coûteux contre la mucoviscidose seront désormais gratuits pour plus de 600 patients éligibles.

Orkambi est un médicament destiné aux patients âgés de deux à onze ans, tandis que Symkevi doit être utilisé chez les patients à partir de 12 ans. Ils coûtent plus de 100.000 euros par an. L'Association Muco s'est déclarée extrêmement satisfaite de la décision de remboursement annoncée fin février par le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (sp.a). Les autorités disent avoir négocié "un prix responsable" avec la firme américaine Vertex. "L'impact sur la qualité et l'espérance de vie des patients est très important", selon Stefan Joris, le directeur de l'association. "Il s'agit de la première génération de médicaments qui s'attaque également à la cause de la maladie." Il s'attend à ce que la maladie évolue de plus en plus vers une affection chronique plutôt qu'une maladie rare. L'espérance de vie des patients atteints de mucoviscidose est de 45 ans en Belgique. Avec ces deux médicaments, l'association s'attend à ce que ce chiffre augmente fortement. (Belga)