Piscines, salles de sport, stages, marches et activités sportives: voici toutes les mesures à respecter dès le 1er juillet

La phase 4 du déconfinement de la Belgique, un processus entamé au début du mois de mai, entrera en vigueur le 1er juillet prochain, comme cela a été annoncé par la Première ministre Sophie Wilmès, mercredi, au terme de la réunion du Conseil national de Sécurité (CNS).

Cette phase permet la réouverture des piscines, ainsi qu'un assouplissement des mesures en matière de pratique sportive. Les secteurs concernés étaient dans l'attente de précisions et de protocoles clairs. Ceux-ci ont été transmis par le cabinet de Valérie Glatigny, la ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles.

"Nous allons connaître un véritable été sportif, et c’est une excellente nouvelle ! La crise sanitaire nous a à nouveau démontré l’importance du sport pour le bien-être physique et mental. Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs du mouvement sportif pour leur collaboration depuis le début de la crise sanitaire, et compte sur eux pour faire en sorte que cette reprise se déroule dans des conditions sanitaires optimales", a-t-elle commenté.

Voici les protocoles établis pour les différents secteurs:

PISCINES: voici quelques mesures globales (cliquez ici pour le protocole complet)

Les bassins de natation devront mettre en place un système de réservation sur base d'un planning horaire et un système de comptage pourrait être envisagé

Des circuits permettant de gérer les allées et venues devront être installés

Il faudra établir une zone de dépôt des sacs et effets personnels ailleurs qu'au bord du bassin

SALLES DE FITNESS: 6 règles d'or seront à respecter (cliquez ici pour le protocole complet)

Pour le confort des usagers et le respect des distances sociales, il est recommandé de mettre en place un système de réservation

Les usagers doivent disposer de leur propre essuie pendant leur entrainement

Une distance de 1m50 entre les appareils de fitness utilisés doit être prévue

Les usagers doivent désinfecter les engins et machines avant et après chaque utilisation

PRATIQUE SPORTIVE INDOOR: quelques mesures spécifiques (cliquez ici pour le protocole complet)

Un vestiaire ou des vestiaires peuvent être partagés par des personnes d’une même bulle (max 50 personnes)

Les cafétérias/buvettes peuvent ouvrir selon les recommandations de l’Horeca

Les entraînements et les cours ne peuvent dépasser un groupe de maximum 50 personnes, entraineur(s) compris, par plateau sportif

Le moniteur qui encadre plusieurs groupes de 50 participants/semaine devra maintenir une distance de minimum 5m vis-à-vis des participants ou s’équiper d’un matériel de protection (masque, visière, écran plexiglass,…)

PRATIQUE SPORTIVE OUTDOOR: quelques mesures spécifiques (cliquez ici pour le protocole complet)

Toutes les activités sportives (avec et sans contact) sont autorisées quel que soit l’âge du participant

Les toilettes, distributeurs, et DEA doivent rester accessibles

Les compétitions (avec et sans contact) peuvent reprendre avec un public

Un vestiaire est occupé par les membres d’une même équipe

Un vestiaire ou des vestiaires peuvent être partagés par des personnes d’une même bulle (max 50 personnes)

Un nettoyage et une désinfection des vestiaires et des douches doivent être réalisés entre chaque roulement

ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS SPORTIFS: quelques mesures spécifiques (cliquez ici pour le protocole complet)

Il est recommandé de prendre préalablement contact avec les autorités communales compétentes

Il n’y a pas de limite quant au nombre de sportifs participants

Dans la mesure du possible, l’organisateur s’assure de mettre en place un système de gestion étalé de son événement sportif (départ décalé, etc.)

En fonction de la surface disponible, un événement peut accueillir un maximum de 400 spectateurs jusqu’au 31 juillet inclus et de maximum 800 personnes à partir du 1er août

La notion de public ne comprend pas les sportifs et leur staff

La notion de public ne comprend pas les personnes nécessaires à l’organisation qui, dans la mesure du possible, respectent les distances sociales

Les règles de distanciation sociale doivent être respectées au sein du public sauf pour les personnes issues de la même bulle

ORGANISATIONS DE MARCHES ADEPS: quelques mesures spécifiques (cliquez ici pour le protocole complet)

L’organisation de l’événement se tiendra sous réserve de l’autorisation des autorités communales compétentes

Il n’y a pas de limite quant au nombre de sportifs participants

Si les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées, il est vivement recommandé aux bénévoles de porter un masque

Le secrétariat de la marche devra être organisé de manière à respecter la distanciation sociale qui est de rigueur en ces circonstances

À l’accueil, aucune carte de participation ne sera distribuée aux marcheurs et aucune vente de matériel Adeps ne sera proposée

ORGANISATION DE STAGES SPORTIFS: quelques mesures spécifiques (cliquez ici pour le protocole complet)