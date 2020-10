Proximus fermera toutes ses boutiques dès lundi, et offre une data illimitée sur l'internet fixe

(c) RTL INFO

L'opérateur télécom Proximus a décidé ce vendredi de ne pas attendre les décisions du comité de concertation et de repasser en mode confinement dès lundi prochain, rapporte le journal L'Echo. Toutes les boutiques Proximus seront donc fermées dès lundi. Par ailleurs, Proximus a annoncé plusieurs cadeaux à ses utilisateurs: plus de limite de téléchargement sur l’internet fixe et 10 GB de données mobiles supplémentaires seront offerts aux travailleurs de la santé. Proximus donnera aussi des réductions pour l'horeca avec une remise de maximum 150 euros pour les entrepreneurs n’utilisant pas leur abonnement en raison de la fermeture de leur établissement, ajoute L'Echo.

