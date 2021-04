Quelques conseils du commissaire Bogaert pour éviter les ARNAQUES en ligne (vidéo)

Vous le lisez souvent sur RTL info: les escrocs rivalisent d'imagination pour trouver des victimes sur internet, et tenter de leur soutirer de l'argent. "Selon les statistiques de la police, pour le premier semestre 2020, on a une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. L'arnaque la plus répandue est liée à la crise covid que nous traversons: les gens ont tendance à réagir davantage à des propositions qui leur sont faites pour accéder plus rapidement au vaccin, pour recevoir une prime, etc", confie Olivier Bogaert, commissaire à la Computer Crime Unit.

Il y a également "des faux sites, pour vendre des choses qui sont très recherchées, comme par exemple l'hiver dernier, un faux site qui proposait du pellet et du bois de chauffage à très bons prix. Les escrocs usurpent l'identité d'une entreprise existante, et créent un site auprès d'un hébergeur authentique qui va garantir la transaction financière". Pour les repérer, "il faut taper le nom du site et 'avis' ou 'arnaque' dans Google, par exemple". On peut aussi aller sur "signal arnaque", un site français, et y taper le nom du site pour vérifier.