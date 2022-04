Un premier cas de la mystérieuse hépatite infantile signalé en Belgique: "On ignore encore la cause de cette maladie du foie"

Un premier cas de la mystérieuse hépatite qui touche les enfants a été signalé en Belgique, indique samedi soir l'Organisation Mondiale de la Santé. D'autres cas sont attendus.

Un premier cas de la mystérieuse hépatite infantile a été signalé en Belgique. L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) confirme ce cas et Sciensano s’attend à ce qu’il en ait d’autres dans les prochaines semaines. "Il s'agit d'un cas de maladie hépatique aiguë chez un enfant qui est similaire aux cas observés au Royaume-Uni", a expliqué le virologue Steven Van Gucht. L'OMS avait en effet annoncé la semaine dernière ouvrir une enquête sur des dizaines de cas d'hépatite infantile grave d'origine inconnue survenus d'abord au Royaume-Uni et en Espagne, avant que d'autres cas n'apparaissent au Danemark, aux Pays-Bas et en Espagne. Dans l'État de l'Alabama aux États-Unis, neuf cas ont été signalés chez des enfants âgés de 1 à 6 ans. Ils ont tous été testés positifs à l'adénovirus.



Aucun décès et des symptômes classiques d'hépatite

Aucun décès n'a été recensé mais certains cas britanniques ont nécessité une transplantation du foie. Certains des cas signalaient des symptômes gastro-intestinaux, y compris des douleurs abdominales, de la diarrhée et des vomissements dans les semaines précédentes. "Une grande fatigue est parfois observée ainsi qu'une jaunisse", éclaire Marc Hainaut, chef de clinique au CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Ce sont des symptômes classiques de l’hépatite.

D'autres cas attendus en Belgique

L'institut de santé publique s'attend à d'autres cas. "Nous ne savons pas s'il y a une cause commune. On a trouvé de l'adénovirus dans les selles, mais ça pourrait aussi être une coïncidence. L'adénovirus est très fréquent chez les enfants. Nous avons demandé aux médecins de signaler également d'autres cas possibles. Il est très probable qu'il y aura plusieurs autres cas possibles dans les semaines à venir. Cela correspond à nos attentes", a commenté le virologue, samedi soir.

On ignore encore la cause de cette mystérieuse maladie du foie, a ajouté M. Van Gucht. "De plus, nous ne savons pas encore s'il existe une cause commune, et encore moins si elle aurait été provoquée par un virus. Nous en sommes encore au stade de la recherche".

A l'échelle mondiale, 169 cas ont été répertoriés, la plupart au Royaume-Uni (114). Tous les malades sont âgés entre 1 mois et 16 ans.