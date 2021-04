Vaccination: la Belgique remonte au classement européen, voici notre position

Le groupe de travail vaccination annonce ce samedi que le cap des 2,3 millions de doses des trois vaccins contre le Covid-19 disponibles en Belgique administrées a été franchi. D'après le groupe, le nombre réel est sans doute plus élevé en raison du délai nécessaire pour l'enregistrement des données dans le système VaccinNet. Ce chiffre était de 2,283 millions de doses en date du jeudi 8 avril, mais 100.000 doses ont été administrées depuis vendredi, a affirmé la coresponsable de l'instance, Sabine Stordeur, lors d'un point de presse hebdomadaire en ligne.

Légère différence entre les chiffres européens et belges

Nous avons vérifié les chiffres sur le site du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Il y est indiqué qu'en date de ce samedi 10 avril, la Belgique a administré un total de 2.198.592 doses (première et deuxième dose inclues).

Selon l'ECDC, le pourcentage de la population belge âgée de 18 ans ou plus qui a reçu au moins un vaccin est de 17,5%. Avec ce chiffre, la Belgique se classe 12e au classement européen, à égalité avec le Grand-Duché de Luxembourg, Chypre et le Portugal. Le podium est occupé par Malte (32,6%), la Hongrie (32,2%) et la Finlande (23%).

La Belgique remonte donc au classement. Il y a quatre semaines, la Belgique n'était que 23e sur 30 en pourcentage de la population adulte ayant reçu au moins une dose avec 7,8%.



Source: ECDC

Sur le site de Sciensano, l'Institut scientifique de santé publique, les chiffres datent du vendredi 9 avril (hier) et sont légèrement plus élevés. Là, le pourcentage de Belges âgés d'au moins 18 ans ayant reçu au moins une dose de vaccin est de 19,4% (contre 17,5% indiqués par l'ECDC) avec un total de 1.779.410 personnes concernées. Selon Sciensano, 6,7% de la population adulte a été complètement vaccinée, soit 615.866 personnes.



Source: Sciensano

Dès la semaine prochaine, un quatrième vaccin sera disponible. Il s'agit du produit du groupe américain Johnson & Johnson. Celui-ci est administré en une seule dose. Le vaccin ne sera cependant disponible qu'en petite quantité (36.000 à partir du 12 avril et 62.4000 autres doses le 26 avril), a ajouté Mme Stordeur. Il s'ajoutera à ceux produits par l'américain Pfizer et le labo allemand BioNTech (plus de 1,8 million de doses déjà livrées à la Belgique), du groupe britannico-suédois AstraZeneca (823.000) et de l'américain Moderna (334.800 doses).