Voitures de société: un grand changement entrera en vigueur dans 5 ans

Les principaux ministres fédéraux réunis en comité restreint au sein du kern ont dégagé dans la nuit de lundi à mardi un accord sur le principe du verdissement du parc des voitures de société, a confirmé à Belga le porte-parole du Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD).

À partir de 2026, seuls des véhicules de société électriques pourront bénéficier d'un avantage fiscal, a-t-il été établi. Mais le contenu du régime en question sera détaillé dans la journée par le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V). En substance, les contrats existants ne seront pas touchés, selon ce porte-parole. Le gouvernement souhaite créer un "cadre stable et clair" de sorte que les entreprises et les employés puissent prendre des décisions d'achat et d'investissement en connaissance de cause.

La coalition Vivaldi avait déjà établi dans son accord de gouvernement que toutes les nouvelles voitures de société devraient être écologiques d'ici 2026. En avril dernier, le ministre Van Peteghem avait mis sur la table une proposition. Son plan vise à supprimer progressivement les avantages fiscaux pour les nouvelles voitures de sociétés qui ne sont pas neutres en carbone, de sorte qu'elles disparaissent du parc d'ici 2026. Des voitures électriques ou d'autres véhicules neutres en émission seraient toutefois déductibles fiscalement à 100%.

Le vice-premier CD&V propose aussi une réduction d'impôt pour les investissements dans les infrastructures de recharge et l'établissement d'un budget mobilité pour qui ne dispose pas d'une voiture de société.

Le kern s'est entendu dans la soirée sur ces projets. Les ministres s'étaient déjà plongés dans les détails, mais n'avaient pas encore dégagé d'accord sur le dossier. Il revient que les partis de gauche au sein de la coalition appréhendaient l'impact fiscal des mesures, notamment la déductibilité fiscale des véhicules électriques. La crainte étant qu'en rendant ces voitures de société plus avantageuses encore, les problèmes de congestion s'en verraient encore une fois accrus.