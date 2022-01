Vous souhaitez acheter votre premier bien immobilier? Voici les conseils d'un notaire avant de vous lancer

De plus en plus de personnes souhaitent acheter un premier bien immobilier. Mais ce n'est pas toujours facile d'y accéder. Renaud Grégoire, notaire et porte-parole de la Fédération des notaires de Belgique, était l'invité du RTL INFO Bienvenue. Il a donné des conseils pour les candidats à la propriété.

"Il y a beaucoup de candidats acquéreurs et les taux d'intérêt restent intéressants. On voit que le Belge a toujours une brique dans le ventre et que ça ne faiblit pas", explique le notaire.

Changement dans les moeurs



Ce n'est pas uniquement la crise du coronavirus qui motive les Belges à devenir propriétaires, mais elle entraîne quelques changements dans les moeurs, précise-t-il. "On cherche parfois des biens un peu plus grands, plus confortables avec une terrasse, un petit jardin".

"On voit vraiment que cette demande reste très soutenue, avec de l'argent dont les banques disposent et mettent à disposition des acquéreurs". Les taux d'intérêt sont bas et les comptes épargnent rapportent plus. Cette situation "encourage les banques à prêter de façon positive".

Pourtant, accéder à la propriété est difficile aujourd'hui pour un jeune ménage ou pour une personne isolée. "C'est plus difficile pour deux raisons. Les prix augmentent et la banque nationale a imposé aux banques en disant 'vous devez exiger un certain pourcentage de fonds propres. Aujourd'hui, c'est difficile d'emprunter le prix de la maison, les travaux, les frais d'acquisition, les droits d'enregistrement... Ça devient compliqué", détaille le porte-parole de la Fédération des notaires de Belgique.



Bien choisir un bien immobilier



Lorsqu'on visite un bien immobilier, on achète souvent avec son coeur. Ce qui est légitime. "C'est charmant, il y a une belle vue, il y a du soleil, etc. Mais en réalité, il faut savoir qu'on va devoir gérer une maison", rappelle-t-il. Il faut tenir compte de beaucoup de facteurs avant d'acheter un bien... "Est-ce que la chaudière tient la route ? Est-ce qu'on va devoir refaire le toit dans deux ans ?, etc.". Souvent, on regarde tous ces éléments lorsqu'on a déjà décidé d'acheter. "Et souvent, c'est trop tard".



Comme le marché bouge rapidement et qu'il faut parfois se décider rapidement, le notaire conseille de visiter avec un professionnel afin qu'il puisse voir si le bien est sain. "C'est important", insiste-t-il.



Quels conseils pour se créer un dossier solide pour convaincre les banques?

Idéalement, quand on va acheter un bien, il ne faut pas arriver avec des crédits sur le dos. "Celui qui vient d'acheter une nouvelle voiture et qui a un crédit, ça va évidemment entrer en ligne de compte. Ça va être un problème", conseille-t-il.



Ensuite, il ne faut pas se précipiter sur le bien de ses rêves, en espérant le quartier de ses rêves, "car, évidemment, tout le monde veut le même quartier" et, souvent, ça coûte plus cher. "Il faut parfois revoir ses ambitions et se dire : 'je vais acheter un bien pour 5 ans et éventuellement le revendre et avec la plus-value, je vais pouvoir passer à autre chose".

Il faut sortir de l'idée qu'on va acheter directement "la maison de ses rêves". Il estime qu'il faut parfois voir à plus court terme dans un achat. "On voit parfois à trop long terme parfois, il faut faire les choses de façon plus sobre".



Renaud Grégoire déconseille aussi de se lancer dans un chantier qui va durer plusieurs années. "C'est difficile surtout si on est en couple. On le constate tous les jours, c'est vraiment une source de tension".



Pour finir, si vous achetez un bien à rénover, il faut prévoir le budget des travaux et une somme "pour les imprévus, car ils sont souvent présents".



Voici le prix moyen d'une maison



En Belgique: 290.000 euros

En Wallonie: 220.000 euros

À Bruxelles: 500.000 euros