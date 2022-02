Mario Luraschi, l'homme de cheval, revient aux Zéniths avec "Fascination"

L'homme de cheval Mario Luraschi qui a mis en selle au cinéma Sophie Marceau, Jean Reno ou encore Johnny Depp, revient à partir du mois de mars dans plusieurs Zéniths de France et au Palais des Sports parisien avec son spectacle "Fascination".

A la fois cascadeur, dresseur et écuyer, Mario Luraschi célèbre la gloire du cheval avec ce show équestre interrompu en raison de la crise sanitaire en mars 2020.

"Pourquoi Fascination ? Car tout me fascine: le cheval, le cinéma, les hommes et les femmes de cinéma", avait confié à l'AFP, peu avant le lancement de ce spectacle il y a deux ans, le cavalier d'origine italienne qui voue une passion pour les chevaux, née de son admiration pour les Amérindiens.

"Fascination" couronne plus de 50 ans de la carrière de Mario Luraschi qui a tourné dans plus de 500 films dans quasiment le monde entier avec ses chevaux espagnols et lusitaniens.

Sur un plateau de 1.000m², à cheval avec sa troupe de 15 cavaliers, Mario Luraschi, qui a mis au point avec Robert Hossein le spectacle "Ben-Hur" au Stade de France, ou encore "Excalibur" à Las Vegas, fera voyager le public à travers le temps, son histoire du cheval, les grandes fresques du cinéma et de la tradition équestre avec des cascades à couper le souffle avec ses chevaux, de vraies machines de guerre, parfaitement réglées.

Sa tournée débutera au Parc des expositions de Tours, le 13 mars. Puis Mario partira avec sa troupe au Zénith de Dijon les 16 et 17 avril et se produira notamment au Palais des sports-Dôme de Paris en mai (13 - 14 et 14) avant le Zénith de Nantes (21 et 22 mai). Elle se terminera en juin à la Halle Tony Garnier de Lyon (4 et 5).