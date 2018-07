Comment consommer moins de carburant? Voici quelques conseils qui vous feront économiser plusieurs centaines d'euros chaque année

Les vacances approchent et de nombreux Belges s'apprêtent à faire de longs trajets en voiture. Avec la hausse des prix des carburants et les défis écologiques auxquels nous devons faire face, l'éco-conduite est vivement conseillée. Sans oublier qu'une conduite plus fluide, avec plus d'anticipation, génère aussi moins de ralentissements et embouteillages.

L'association Touring a mené une enquête auprès de 1.200 conducteurs fin 2017. Et, étonnement, deux Belges sur trois ne savent pas ce qu'est l'éco-conduite. "Etrange, quand on sait qu’une conduite écologique permet d’économiser jusqu’à 25% de carburant ou autrement dit 1,5 l./100 Km. Pour un conducteur moyen effectuant environ 15.000 km par an, cela représente une économie de 340 euros", souligne l'association.

Au-delà des habitudes connues, comme le fait d'éviter les accélérations ou freinage brutaux, se laisser aller à l'approche d'un carrefour ou d'un feu rouge, éviter d'accélérer "dans le vide", Touring a tenu à épingler quelques bons réflexes pour limiter sa consommation.

Passez rapidement au rapport de vitesse supérieur. On peut même "sauter" une vitesse (de préférence sur terrain plat ou en descente). Faire monter le moteur trop haut dans les tours peut vous faire consommer jusqu’à 30 litres de plus au 100 km.

Freinez sur le moteur pour ralentir pour un feu ou un obstacle mais également lors d’une conduite en descente.

Tenez vos distances et regardez le véhicule qui vous précède. Anticipez donc ce qui peut vous arriver.

Contrôlez la pression de vos pneus. Non seulement ils s’useront moins vite mais vous consommerez jusqu’à 7% en moins.

Ne laissez pas tourner le moteur inutilement lorsque vous attendez à un passage à niveau ou près d’un pont levé.

Des conseils évidents, simples à appliquer et qu'on a l'impression de déjà avoir entendus à maintes et maintes reprises. Pourtant, "quand on voit la plupart des gens rouler, c’est clair qu’ils n’y pensent pas", dit Touring.

Alors si vous voulez faire de belles économies, pensez-y !