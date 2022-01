"Nous ne changeons pas notre nom": l'ambassadeur de Turquie revient sur l'appellation "Türkiye" et clarifie la demande du pays (vidéo)

La Turquie veut désormais qu'on l'appelle Türkiye. Il ne s'agit en fait pas d'un changement de nom, comme l'a expliqué le Dr Hasan Ulusoy, ambassadeur de Turquie en Belgique, dans C'est pas tous les jours dimanche.

La Turquie se dit "Turkey" chez les anglo-saxons, sauf que ce mot désigne aussi une "dinde", la volaille. Mais ce n'est pas pour cette raison que le pays avait déjà évoqué une volonté que l'ensemble des pays étrangers le nomment Türkiye, comme l'a expliqué le Dr Hasan Ulusoy, ambassadeur de Turquie en Belgique, dans C'est pas tous les jours dimanche. "Je voudrais clarifier une chose. Nous ne changeons pas notre nom. En turc, on a toujours écrit et appelé notre pays Türkiye dans notre langue. L'année passée, on a publié une circulaire pour l'usage du terme Türkiye à utiliser dans toutes les correspondances officielles dans toutes les langues étrangères."

"Mieux représenter notre identité et notre culture"

Pour le pays, il s'agit d'une "étape importante pour assurer une uniformité dans tous les langages et aussi renforcer les marques turques sur la scène internationale". Il faut désormais que cette demande soit validée par l'ONU. "C'est un processus avec plusieurs étapes. On a commencé avec une campagne avec le hashtag #HelloTürkiye. Dans le passé, on a pris une telle initiative pour la procédure d'exportation de notre pays, pour l'utilisation d'expression made in Türkiye. Cela a été fait avec grand succès pour la création d'une marque distinctive. Maintenant, avec cette nouvelle initiative, le mot Türkiye sera utilisé dans tous les domaines possibles pour mieux représenter notre identité et notre culture. C'est la politique derrière ça."

"On espère que les autres pays et peuples respecteront l'usage de ce terme, en prononçant et écrivant le nom de notre pays comme la Türkiye", conclut l'ambassadeur.