Cela devait être "l'agréable surprise" de la conférence du Conseil National de sécurité mercredi, la note d'humanité en ces temps difficiles. Et pourtant! Le secteur des maisons de repos a rejeté en masse la proposition du gouvernement d'autoriser la visite d'un membre de la famille dans les maisons de repos. Finalement, vendredi soir, on apprenait que la mesure était reportée à une date inconnue.

De son côté, Michelle a préféré sortir son papa, âgé de 101 ans, de sa maison de repos. C'est ce qu'elle a expliqué lors de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI): "Non, je ne sentais pas qu'il y avait ce syndrome de glissement (le fait de se laisser 'glisser' vers la mort, ndlr), parce qu'on avait beaucoup de contacts téléphoniques et que papa s'occupait beaucoup dans sa chambre, notamment sur ses ordinateurs. Mais je trouve quand même qu'il y avait un danger pour lui, parce qu'on entendait qu'il y avait de plus en plus de cas dans les maisons de repos".

Michelle affirme que son père est mieux chez elle et qu'il est content. "Oui", dit-il à ses côtés.

