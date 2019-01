Il y a 19 ans, Pascal Vrebos prédisait que le jeune Maxime Prévot allait devenir président de parti: qui est-il aujourd'hui? (vidéo)

En juin 2000, dans l’émission Controverse sur RTL-TVI, Pascal Vrebos recevait, notamment, Maxime Prévot, alors âgé de 22 ans. C’était sa première télé. "Mes invités ce dimanche, seront peut-être en 2015 ou en 2020, les futurs premiers ministres ou les futurs présidents de parti". Pascal Vrebos était visionnaire comme à son habitude. 19 ans plus tard, l’heure de Maxime Prévot est peut-être venue.

Benoît Lutgen, le président sortant laissera un bilan contrasté de ses 8 ans à la tête du cdH. Il a certes sauvé les meubles lors des dernières élections communales, mais le parti centriste affiche une santé peu reluisante, tout particulièrement à Bruxelles comme l’indiquent les derniers sondages.

Son successeur, Lutgen l’a désigné, voire adoubé. Pour remplacer un sanglier bastognard, il fallait bien un caméléon namurois… Maxime Prévot, en parfait centriste, est réputé pour s’entendre aussi bien avec le MR, le PS mais aussi avec les écolos, avec lesquels il dirige la ville de Namur. De quoi bien préparer l’après-élections, quelle qu’en soit l’issue.

Son style est, comment dire, plus rond que celui de son futur prédécesseur. Prévot, parfait bilingue, est dit-on plus ouvert aux Flamands, au CD&V et pourquoi pas à la N-VA.

C’est pas tout ça mais Maxime Prévot, 40 ans, bourgmestre réélu de Namur, ancien député wallon, le plus jeune à l’époque, ancien député fédéral, ancien ministre wallon, n’est pas encore officiellement désigné.

D'autres candidats à la présidence ont encore jusqu'à ce dimanche soir pour se présenter. Le vote lui aura lieu samedi prochain.