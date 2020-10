Kaïs, 4 ans, aux soins intensifs à cause du Covid-19: son papa donne de ses nouvelles

Kaïs, âgé de 4 ans et atteint du Covid-19, est toujours aux soins intensifs de l'UZ Bruxelles. Dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche, Grégory a donné des nouvelles de son fils.

"Mon fils est toujours sous assistance respiratoire, toujours plongé dans un coma artificiel", indique-t-il. "Heureusement, le moment le plus critique de la nuit de mercredi à jeudi est passé. Son état s’améliore. C’est très positif pour nous et optimiste pour les médecins. C’est un soulagement et une joie. J’aimerais remercier le personnel médical pour tout ce qu’ils ont fait. On espère qu’on pourra vous montrer le petit Kaïs réveillé."

Grégory avait ces derniers jour lancé un cri d'alerte. L'un des principaux messages qu'il voulait faire passer est que l'épidémie touche toutes les tranches d'âge de la population. Pour faire part de son inquiétude, le papa a publié un message sur son compte Facebook. "Je n’étais pas préoccupé par le COVID-19 jusqu’à ce que j’aie mon propre fils touché par la maladie, agonisant sur son lit d’hôpital, en hyperventilation avec ces fonctions cardiaques et respiratoires atteint de manière critique, me demandant de rentrer à la maison en gémissant", explique le papa. "Mon fils Kaïs a contracté le coronavirus, les médias disaient que le virus était inoffensif pour nos enfants !? Pourtant mon fils a développé à cause du COVID-19 la maladie du syndrome multi-inflammatoire (MIS-C) !"

Il avait également publié une vidéo de son fils sur un lit d'hôpital de l'UZ Brussel et une photo de son fils intubé. Ces images déchirantes ont pour objectif d'alerter les autres parents de la dangerosité du virus sur les enfants.