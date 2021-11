Le CST bientôt accessible uniquement aux vaccinés et aux guéris du Covid-19? La réponse de la Vice-première ministre

Ce midi, à l'occasion de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche", la question du Covid Safe Ticket (CST) qui serait accessible uniquement aux vaccinés et aux guéris du Covid a été abordée. Petra De Sutter, Vice-première ministre et ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques (Groen), était l'invitée de Christophe Deborsu sur le plateau de l'émission pour en discuter. Voici sa réponse.

Le CST accessible uniquement aux vaccinés ou aux guéris du Covid, et donc inaccessible aux non vaccinés même avec un test négatif, le gouvernement y pense encore ?

"C’est sous examen, comme pour la vaccination obligatoire. Personnellement, je ne suis pas favorable parce que là on va vraiment isoler les non vaccinés et ne plus offrir cette possibilité du test négatif", a expliqué Petra De Sutter.

Cependant, il semblerait que certains membres du gouvernement y soient favorables. Dans les prochaines semaines, un débat devrait d'ailleurs avoir lieu sur ce sujet: "On aura les données du Commissaire Covid dans quelques semaines, et à la suite de ça auront lieu les discussions. Je pense même que ce sera un débat parlementaire parce que c’est un sujet tellement important et clivant qu’il faut bien réfléchir à ce qu’on fait", a-t-elle terminé.

Affaire à suivre...