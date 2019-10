Un coach voyage affirme faire économiser jusqu'à 400 euros à ses clients: "PAS POSSIBLE", réplique un agent de voyages (vidéo)

Lionel Gofflot est Coach Voyage. Il explique sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche en quoi consiste son job peu connu. "Je ne recherche pas en agence de voyages. Je décompose le voyage. Je vais chercher la meilleure combinaison au niveau du vol aller et du vol retour. Ensuite, je vais filtrer les recherches sur les différentes plateformes que l'on peut trouver sur Internet. Je sélectionne les hôtels qui entrent dans les caractéristiques demandées et surtout dans le budget du client", explique Lionel Gofflot. Ce dernier touche une commission qui va de 65 à 200 euros par prestation.

"Les agences de voyages vendent de très bons produits à de très bons prix. Moi, pour certains séjours comme par exemple un séjour en Crète, on peut arriver à 300 ou 400 euros moins cher par personne", affirme le coach voyage.

"Une fois que je suis chez le client, moi, je ne réserve rien. Le client réserve tout à son nom avec sa carte de crédit. Moi, je viens avec mon matériel et le client compose lui-même son voyage", précise-t-il.

"Quelle est votre plus-value alors?", lui demande, un peu sceptique, Hedy Hafsia, agent de voyage YOUR TRAVEL et administrateur du Fonds de Garantie Voyages.

"Ma plue-value, c'est que je vais personnaliser le séjour. Il n'y a pas de package tout fait. J'apporte ma connaissance du terrain pour les destinations que je connais et où je peux guider le client", répond le coach.

Mais pour Hedy Hafsia, ce que Lionel Gofflot fait, "c'est ce que tout agent de voyages professionnels peut faire". Concernant les 300 ou 400 euros que le coach affirme faire économiser à ses clients, l'administrateur du Fonds de Garantie Voyages réagit en disant que cela n'est "pas possible". "Si il sait le faire à 300 ou 400 euros moins cher, c'est que je peux le faire dans mes agences et que n'importe lequel de mes collègues pourra le faire dans son agence à la seule différence que, nous, nous sommes des professionnels et que nous avons une responsabilité civile et que, nous, nous avons une assurance contre l'insolvabilité financière, ce que vous êtes censé avoir et nous sommes en règle avec la TVA. Monsieur ne négocie pas, contrairement à une agence de voyages", rétorque-t-il.



Selon lui, ce sont les agences de voyages qui ont les meilleurs prix. "C'est indiscutable, il n'y a même pas de comparaison à faire. Je ne vois pas ce que monsieur pourrait avoir de plus", insiste Hedy Hafsia.

"Alors pourquoi les gens viennent me trouver et me disent : "Je sors de l'agence, il n'y a rien dans mon budget". Et moi, je trouve dans leur budget ? Il faudra qu'on m'explique alors", réplique le coach voyage.