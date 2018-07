"No date no signature", Grand-Prix de la compétition internationale du BRIFF

(Belga) Le film iranien "No date no signature" du réalisateur Vahid Jalilvand s'est vu attribué samedi le Grand-Prix de la compétition internationale du Brussels International Film Festival (BRIFF) dont la première édition s'est tenue du 20 au 30 juin en différents lieux de la capitale. Dans la même compétition, le Prix du jury est revenu à "Manuel" de l'Italien Dario Albertini. Enfin, le Prix du public, section internationale, est allé au film bulgare "Posoki" de Stephan Komandarev.

En compétition nationale, "Ni juge, ni soumise" d'Yves Hinant et Jean Libon a raflé le Grand-Prix. "La Grand-Messe", réalisé par Valery Rosier et Méryl Fortunat-Rossi a décroché le Prix du public, alors que la Mention spéciale du jury est allée à "Ceres" de Janet van den Brand. Enfin, en compétition européenne, le long-métrage français "Les Garçons Sauvages" de Bertrand Mandico a reçu le Grand-Prix, alors que le Prix du jury est revenu au film danois "The Return" de Malene Choi Jensen. Et la Mention spéciale du jury a été attribuée au long-métrage français "Sheherazade" de Jean-Bernard Marlin. (Belga)