Echasseurs et échasseuses ont animé le week-end des Fêtes de Wallonie à Namur

(Belga) Point d'orgue folklorique des Fêtes de Wallonie qui se terminent lundi à Namur, la grande joute annuelle de l'Echasse d'Or s'est tenue dimanche après-midi, place Saint-Aubain.

Après une confrontation collective d'une heure entre Mélans et Avresses, ces derniers, représentant la ville neuve et les faubourgs, sur leurs échasses rouges et blanches, ont pris le dessus sur la compagnie des Mélans, représentant la vieille ville avec leurs échasses jaunes et noires. L'Echasse d'Argent est donc allée à Cyril Doyen, 22 ans, le dernier Mélan à avoir résisté à l'assaut des Avresses. Après ce combat général, sept membres des Avresses se sont disputés l'Echasse d'Or. Et c'est Frédéric Gilon qui s'est imposé, à la faveur d'une chute collective de ses coéquipiers. Déjà vainqueur en 1996, Frédéric Gilon succède à Robin Botron, également de la compagnie des Avresses, qui s'était imposé l'an dernier. M. Gilon a reçu l'Echasse d'or des mains du bourgmestre de Namur, Maxime Prévot. Depuis le 16 décembre 2021, les joutes sur échasses de Namur sont inscrites sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité (UNESCO). Les Echasseurs Namurois perpétuent et transmettent cette pratique de combat qui existe depuis 1411. Avant le combat de l'Echasse d'Or, des représentants belges de l'Unesco ont remis aux responsables des échasseurs et des quartiers impliqués un diplôme attestant de cette inscription. La candidature namuroise à l'Unesco comportait une dimension inclusive puisque les échasseurs forment, depuis 2018, des candidates jouteuses. La toute première bataille d'échasseuses a d'ailleurs eu lieu samedi dans la capitale wallonne, attirant la grande foule également. C'est Manon Welschen, 14 ans, qui a remporté la première Echasse de Diamant. (Belga)